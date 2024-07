¡Atención, amantes del cine y del humor! La familia más alocada y entrañable de España regresa a la gran pantalla con “Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda”, una película española coproducida, dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Si creías que lo habías visto todo con las aventuras de Javier y sus cinco hijos, prepárate para una dosis extra de risas y caos familiar. Por ello, aquí te cuento todos los detalles, desde su nueva trama, hasta la fecha de estreno, para que no te la pierdas.

Esta nueva entrega es la secuela directa de la exitosa película “Padre no hay más que uno 3″ del 2022, y marca la cuarta entrega de la saga que ha conquistado los corazones del público español. Hasta el momento, las tres películas anteriores han recaudado un total combinado de casi 43 millones de euros, siendo la última de todas la más rentable hasta la fecha.

El reparto coral incluye a figuras como Santiago Segura, Toni Acosta, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, entre otros talentosos actores.

Santiago Segura y Toni Acosta vuelven a protagonizar "Padre no hay más que uno 4" (Foto: Sony Pictures España)

¿DE QUÉ TRATA “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4″?

En “Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda”, la hija mayor de Javier y Marisa está lista para dar el gran paso: ¡se casa! Sí, lo has leído bien. La joven no pierde el tiempo y, en cuanto su novio se lo propone, acepta sin titubear. Ahora la gran pregunta es: ¿cómo se lo tomarán sus padres? Especialmente Javier, que apenas ha tenido tiempo de adaptarse a ser el “papá no hay más que uno”, y ahora se enfrenta al desafío de ser “abuelo no hay más que uno”.

Lo que sigue es un torbellino de situaciones cómicas, desde los preparativos de la boda hasta los inevitables malentendidos y enredos que solo esta familia puede generar. Así que si estás buscando una película que te haga reír a carcajadas y te toque el corazón al mismo tiempo, no te la pierdas.

MIRA EL TRÁILER DE “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4″

¿CÓMO VER “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4″?

Por el momento, “Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda” estará disponible únicamente en las salas de cine en España. Está programada para su estreno el 17 de julio de 2024.

¿Cuándo podrás verla en streaming? Las cintas anteriores de la franquicia se encuentran disponibles en Prime Video. Por ello, es muy probable que “Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda” siga el mismo camino y se estrene en la plataforma de Amazon en el futuro, aunque aún no se ha anunciado una fecha específica para su lanzamiento en streaming. ¡Mantente atento para más detalles y prepárate para disfrutar de las aventuras de Javier y su caótica familia en casa pronto!