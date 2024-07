“Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca” regresó por todo lo alto a las pantallas más de 20 años después de su estreno en abril de 2001, por ello volver a ver al icónico y extravagante protagonista ha llenado de alegría a sus millones de seguidores, quienes además de recordarlo por su particular baile y ser muy enamoradizo, también no sacan de su mente las peculiares frases que lanzaba a lo largo de toda la trama. ¿Entendías a qué se refería cuando hablaba? Si aún no logras descifrar qué quería decir nuestro querido Pedro Coral, no te preocupes, ya que en esta nota te damos a conocer el diccionario básico de la serie, y que es de uso obligatorio si eres fanático.

Cabe recordar que la secuela de la exitosa telenovela colombiana aterrizó en Disney+ el pasado 16 de julio de 2024, fecha que está disponible en toda Latinoamérica.

La serie retoma la vida del excéntrico, romántico y soñador Pedro Coral en su regreso a su natal Colombia, después de dos décadas de vivir en el extranjero, para reencontrarse con su hijo Pedro Jr.

En "Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca", el protagonista regresa a Colombia para encontrarse con su hijo (Foto: Disney+)

DICCIONARIO “ESCAMOSO” DE SUS PECULIARES FRASES

Desde que llegó a la pantalla en 2021, el personaje principal se hizo famoso por su singular vocabulario que llevaba su sello. A continuación, el diccionario “escamoso” que debes conocer a la perfección:

Escamoso. Este término se usa para describir a aquel individuo astuto que se las sabe todas. “El que ahí viene. ¡Ay papá!”, señaló Pedro Coral. Mompirri. Hace referencia a un gran amigo. “Es como brother en Estados Unidos, pana en Venezuela. El hermano, el parcero, el llave”, mencionó el protagonista junto a su hijo en la ficción. Sagrado rostro. Esta frase se usa para invocar a las fuerzas del más allá y pedir apoyo en la Tierra ante una preocupación o necesidad de ayuda. “Cuando uno pide ayuda: ‘Ay sagrado rostro’”, mencionó Coral. Al peluche. Se usa para indicar que algo es muy bueno o que todo está bien. “Al peluche es mássimo. [Se responde cuando te preguntan por ejemplo] ¿Cómo le fue ayer en la cena?”, precisó. Corroncho. Esta palabra se usa para referirse a personas carentes de modales y con mal gusto. “Es como la gente que no se sabe comportar y habla muy duro”, comenta Pedro Coral. Su hijo le contesta: “De pronto [las personas que] se visten como con muchos colores”.

El baile de Pedro el escamoso quedó inmortalizado (Foto: Disney+)

El que vuela más que el viento. Esta expresión es utilizada para hablar de una persona que está convencida de que sus capacidades están por encima de los demás. “Es el que más se las sabe”, indica el personaje. Cosita linda. Se utiliza para resaltar la belleza de una mujer. Algo que siempre hace Coral por ser muy enamoradizo. Pantalón saltacharcos. Hace referencia a pantalones ajustados cuya bota va notoriamente por encima del tobillo y que ayuda a Pedro a moverse con agilidad y, sobre todo, a lucir sus botas. El pirulino. Es el nombre del baile de Pedro, siendo sus pasos típicos: la serpentina, la orejita, la caderita, pasito pa’ lante, pasito pa’ trás y zarandiao. El más café con leche. Pedro Coral lo utiliza para referirse a una persona que se cree lo máximo o que aparenta ser alguien completamente diferente a su personalidad.

“Pedro el escamoso: más escamoso que nunca” ya está disponible, con todos sus episodios, en Disney+ en Latinoamérica. Asimismo, puede verse en Caracol Televisión en Colombia.