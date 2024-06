Debido al éxito de “Love Is Blind”, “The Ultimatum” y “Too Hot to Handle”, Netflix continúa con los realities de citas. Por eso, prepara el estreno de la segunda temporada de “Perfect Match”, que promete más romance y por supuesto, más caos. Una vez más un grupo de solteros se reúne en una paradisiaca playa para superar distintas pruebas en pareja y avanzar en la competencia hasta quedarse con el gran premio. Entonces, ¿quiénes son los participantes de la nueva entrega? A continuación, te comparto este y otros datos sobre el programa.

Las parejas más compatibles no solo tienen la posibilidad de incluir a nuevos concursantes que alteren las parejas que empiezan a formarse, también tienen el poder de unir a las personas que creen que formarían una pareja perfecta y separar a otros que consideren no tienen ninguna posibilidad.

La segunda temporada de “Perfect Match” cuenta con 10 episodios que se estrenarán en tres lotes a pastor del 7 de junio de 2024. Además, cuenta con la conducción de Nick Lachey, quien se encarga de guiar hábilmente a los románticos esperanzados a lo largo del proceso.

En total son 22 los solteros que se unen a la nueva temporada del popular reality y tal como sucedió en la primera entrega, los participantes ya conocen cómo funcionan este tipo de programas, ya que participaron en “Love Is Blind”, “The Circle”, “Too Hot to Handle”, “The Trust”, “The Ultimatum: Marry of Move On”, entre otros.

LISTA DE SOLTEROS DE LA TEMPORADA 2 DE “PERFECT MATCH”

1. Alara (Dated & Related - Temporada 1)

Alara es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

2. Brittan (Too Hot to Handle - Temporada 4)

Brittan es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

3. Bryton (Squid Game: The Challenge - Temporada 1)

Bryton es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

4. Dom (The Mole - Temporada 1, Perfect Match - Temporada 1)

Dom es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

5. Dominique (Too Hot to Handle - Temporada 4)

Dominique es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

6. Chris (Dated & Related - Temporada 1)

Chris es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

7. Christine (Too Hot to Handle - Temporada 5)

Christine es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

8. Elys (Too Hot to Handle - Temporada 5)

Elys es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

9. Harry (Too Hot to Handle - Temporada 1)

Harry es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

10. Holly (Too Hot to Handle - Temporada 3)

Holly es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

11. Izzy (Love Is Blind - Temporada 5)

Izzy es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

12. Jake (The Ultimatum: Marry of Move On - Temporada 1)

Jake es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

13. Jessica (Love Is Blind - Temporada 6)

Jessica es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

14. Justin (Surviving Paradise - Temporada 1)

Justin es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

15. Kaz (Dated & Related - Temporada 1)

Kaz es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

16. Melinda (Too Hot to Handle - Temporada 2, Dated & Related - Temporada 1)

Melinda es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

17. Micah (Love Is Blind - Temporada 4)

Micah es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

18. Nigel (Too Hot to Handle - Temporada 4)

Nigel es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

19. Stevan (Too Hot to Handle - Temporada 3)

Stevan es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

20. Tolú (The Trust - Temporada 1)

Tolú es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

21. Trevor (Love Is Blind - Season 6)

Trevor es uno de los solteros de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

22. Xanthi (The Circle - Temporada 5)

Xanthi es una de las solteras de la temporada 2 del reality "Perfect Match" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “PERFECT MATCH”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, en la segunda temporada de “Perfect Match”, “las reglas de la competencia de citas definitiva siguen siendo las mismas: los solteros se emparejan para competir en una serie de desafíos de compatibilidad bajo la atenta mirada del presentador Nick Lachey. La pareja ganadora tendrá entonces el poder de traer una o dos caras nuevas a la villa, causando posibles estragos en las situaciones que ya están en marcha”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “PERFECT MATCH”?

La segunda temporada de “Perfect Match” se estrenará el viernes 7 de junio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del popular reality solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

