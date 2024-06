¿Qué harías si supieras que tu historia de amor tiene una fecha límite? Los protagonistas de “Pinceladas de amor” (“Drawing Closer” en inglés), película japonesa de Netflix, lidian con una enfermedad terminal, pero tras conocerse la luz parece regresar a sus vidas, sobre todo a la de Akito, quien renunció a todo después de recibir la terrible noticia. Gracias a Haruna le encuentra un nuevo sentido a las cosas y decide llevar alegría a la chica enferma a la que le quedan solo seis meses. ¿Quieres saber más sobre la cinta dirigida por Takahiro Miki a partir del guion de Tomoko Yoshida? A continuación, te comparto datos como la trama, la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

El drama romántico que cuenta con Shuhei Akita como productor ejecutivo cuenta con un elenco conformado por Ren Nagase, Natsuki Deguchi, Mayuu Yokota , Kyoka, Ikuho Akiya, Kazuki Otomo, Rui Tsukishima, Toru Nomaguchi, Kenji Mizuhashi, Atom Shukugawa, Fumino Kimura, Nene Ohtsuka, Toru Nakamura y Yasuko Matsuyuki.

¿EN QUÉ SE BASA “PINCELADAS DE AMOR”?

“Pinceladas de amor” se basa en la novela de Ao Morita titulada “Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi”, que se traduce como “The story of how I, who was told I only had one year to live, met you, who only had half a year” (“La historia de cómo yo, a quien me dijeron que solo tenía un año de vida, te conocí a ti, que solo tenía medio año”).

La conmovedora historia se volvió viral en las redes sociales después de que Poplar Publishing lo recogiera. Además, la serie de libros ha vendido más de 450.000 copias.

Akito Hayasaka (Ren Nagase) se propone ayudar a Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi) en la película japonesa "Pinceladas de amor" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “PINCELADAS DE AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Pinceladas de amor”, “diagnosticado con una enfermedad cardíaca terminal, Akito se enfrenta a la dura realidad de su tiempo limitado. En medio de su desesperación, conoce a Haruna, quien, a pesar de vivir con una enfermedad terminal, muestra un coraje inquebrantable ante la muerte.

Mientras Akito, ocultando su propia enfermedad, se siente cada vez más intrigado por Haruna, se enfrenta a una pregunta conmovedora: ¿Podrá enamorarse sabiendo que el tiempo que pasan juntos es fugaz?”

Por lo que he visto en el tráiler, Akito y Haruna están decididos a aprovechar al máximo cada momento juntos. El primero quiere destinar el tiempo que le queda a hacer feliz a Haruna, quien al parecer esconde un secreto. El avance no solo muestra los fugaces momentos románticos de la pareja, también presenta la complicaciones de sus respectivas enfermedades.

¿CÓMO VER “PINCELADAS DE AMOR”?

“Pinceladas de amor” se estrenará el jueves 27 de junio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película japonesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “PINCELADAS DE AMOR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PINCELADAS DE AMOR”

Ren Nagase como Akihito Hayasaka

Natsuki Deguchi como Haruna Sakurai

Mayu Yokota como Ayaka Miura

Fumino Kimura como Mikiko

Nene Ôtsuka como Itsumi

Tôru Nakamura como Kazuki

Yasuko Matsuyuki como Hazuki Sakurai

Ikuho Akiya

Ren Hanami como Hazuki Sakurai

Kenji Mizuhashi

Tôru Nomaguchi

Kyôka Shibata

Atom Shukugawa

Rui Tsukishima

Kazuki Ôtomo

Natsuki Deguchi como Haruna Sakurai, una joven con una enfermedad terminal, en la película japonesa "Pinceladas de amor" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “PINCELADAS DE AMOR”?

“Pinceladas de amor”, que cuenta con Kei Haruna, Sho Toguchi y Tatsuya Banno como productores, tiene una duración de 118 minutos, es decir, 1 hora y 58 minutos.