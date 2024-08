La nueva serie japonesa de Netflix, “Prohibido enamorarse”, dirigida por Soushi Matsumoto, Yuka Yasukawa y Ryo Ota, se presenta como la respuesta nipona a éxitos como “Control Z” y “Élite”. Estrenada el 29 de agosto de 2024, la serie sigue la vida de los estudiantes en una estricta escuela secundaria donde una misteriosa cuenta de redes sociales comienza a exponer sus romances, lo cual está rotundamente prohibido en la institución. Si te quedaron dudas sobre el final, aquí te lo explico.

Mientras el número de víctimas de la cuenta misteriosa aumenta, Ichica, una de las protagonistas, ve en la situación una oportunidad para ganar dinero eliminando imágenes comprometedoras a cambio de una tarifa.

Sin embargo, lo que comienza como una forma de escapar de la exposición pronto se convierte en un juego peligroso que involucra a todos los estudiantes, llevándolos al borde del colapso emocional y poniendo en peligro no solo sus secretos, sino también sus futuros.

Antes de seguir, mira el tráiler de “Prohibido enamorarse”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PROHIBIDO ENAMORARSE”?

¿Por qué Sawa Fujino reportaba a las parejas?

Sawa Fujino es como ese amigo que siempre pierde en los juegos de mesa y luego quiere cambiar las reglas. Como sus propios sentimientos amorosos no eran correspondidos, decidió que nadie más debía disfrutar del amor tampoco. Su frustración se convirtió en una cruzada personal para expulsar a cualquier pareja que se atreviera a romper la regla, desatando su ira sobre aquellos que osaban tener lo que ella no podía. Así que, básicamente, si no podía ser feliz, nadie más podía serlo.

¿Por qué eligen conservar la regla de “no romances”?

Ryogo e Ichica dejan los negocios atrás y empiezan un romance

Lo de Ryogo e Ichica en la feria escolar fue el equivalente a lanzar una bomba en medio de una fiesta: escándalo, drama y, por supuesto, expulsiones. Ichica, furiosa, lleva el asunto a los tribunales, pero el juez decide que la regla es válida. En la votación escolar, los estudiantes, quizás temerosos de un nuevo escándalo, deciden conservar la norma. Es como si dijeran, “mejor solos que escandalizados.” Al final, aunque los expulsados vuelven a la escuela, Ryogo decide que su vida amorosa será más segura en el extranjero.

¿Quién estaba detrás de la misteriosa cuenta?

En un giro que nadie vio venir, el misterioso LK envía un mensaje final a Ichica, revelando que ahora se llama “Love Killer.” ¡Como si las cosas no estuvieran lo suficientemente tensas! El mensaje incluye una foto comprometedora de Ichica y Ryogo, insinuando que alguien está decidido a seguir con la vigilancia amorosa. La paranoia se apodera de Ichica, que se encuentra en una especie de “Gran Hermano” romántico.

El final sugiere que, aunque no sepamos quién es exactamente este nuevo LK, está claro que el drama en esta escuela está lejos de terminar. ¡Prepárate para más secretos y vigilancia en el futuro!