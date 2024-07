Cuando pensábamos que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) no podría sorprendernos más, el San Diego Comic-Con 2024 nos dejó boquiabiertos con el anuncio del regreso de Robert Downey Jr. Sin embargo, esta vez no regresa como Iron Man, sino que se pone la máscara de Doctor Doom. Este emocionante regreso no solo es una alegría para los fanáticos del actor, sino que también implica una reestructuración en el plan de estrenos del estudio. Entonces, ¿qué pasará exactamente con Jonathan Majors y sus películas como Kang el Conquistador? Aquí te lo explico.

El sábado 27 de julio, Marvel llevó a cabo una conferencia de prensa que rápidamente se volvió viral. En el evento, varios Doctor Doom aparecieron en el escenario y uno de ellos reveló su identidad: Robert Downey Jr., quien dio inicio a la franquicia tal como la conocemos con “Iron Man” en 2008. Este anuncio ha generado un gran revuelo, ya que Downey Jr. es una figura icónica en el MCU y su nuevo rol como uno de los villanos más temidos promete cambiar el rumbo de las historias futuras.

Además, se anunció que el plan original de estrenar “Avengers: The Kang Dynasty” será reemplazado por “Avengers: Doomsday”, con Victor Von Doom como el villano principal. Esto plantea la pregunta: ¿qué harán con la historia que han estado construyendo con Kang desde la primera temporada de “Loki”?

La reestructuración del MCU podría significar cambios significativos en la narrativa y los personajes, y solo el tiempo dirá cómo Marvel decidirá abordar estos giros inesperados.

“Avengers: Doomsday” reemplaza a “The Kang Dynasty” como la siguiente película de Vengandores del MCU (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ PASARÁ CON KANG LUEGO DE LA INCORPORACIÓN DE DOCTOR DOOM AL MCU?

La incorporación de Doctor Doom al MCU ha generado una gran expectativa, especialmente tras la controversia en torno a Jonathan Majors, quien fue arrestado y condenado por violencia doméstica. Su despido inmediato por parte de Disney dejó muchas preguntas sobre el futuro de Kang en el MCU. Algunos fans se preguntan si otro actor asumirá el papel o si el personaje será eliminado por completo. Kang ha sido una figura central, apareciendo en “Loki” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, por lo que su desaparición requeriría una explicación convincente.

Doctor Doom, por otro lado, siempre ha sido una pieza fundamental en la narrativa de Marvel, especialmente con eventos como Secret Wars y la introducción de los Fantastic Four. Su inclusión parece inevitable y bien planeada para esta era del MCU. Sin embargo, la eliminación abrupta de Kang plantea desafíos narrativos.

¿Podría el final de la segunda temporada de “Loki”, donde Loki se sacrifica para mantener el universo unido, marcar el final de Kang? Aunque vimos un sinfín de variantes de Kang en la escena post-créditos de Quantumania, la TCA los “monitorea”, lo que podría ser una manera de justificar su ausencia.

Este inconveniente ha obligado a Marvel y Disney a buscar la mejor solución posible. ¿Habría sido más sencillo cambiar de actor? Tal vez. La respuesta definitiva la veremos en pantalla, y solo entonces sabremos cómo Marvel ha decidido resolver este complicado giro en su universo cinematográfico.

