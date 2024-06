Este sábado 31 de mayo, Netflix estrenó una de sus propuestas más innovadoras del 2024. Se trata de “Ni una más”, serie española basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral. En caso quieras saber más acerca de Aïcha Villaverde, la intérprete de Nata en la producción ibérica, te recomiendo seguir leyendo esta nota que seguro te interesará.

La joven actriz Aïcha Villaverde está dando la hora gracias a su debut en “Ni una más”, serie creada por José Manuel Lorenzo que promete dar un sacudón en el público juvenil gracias a su hilarante trama y su gran elenco actoral.

Con números de visualizaciones que la sitúan entre las 10 series más vistas en español, “Ni una más” irrumpe en la plataforma de streaming más importante del mundo, a la vez que Aïcha Villaverde hace su aparición como una promesa de la interpretación de apenas 24 años.

1. ¿QUIÉN ES AÏCHA VILLAVERDE?

A sus 24 años, Aïcha Villaverde se estrena en una de las series más esperadas de la temporada, “Ni una más”, basada en la exitosa novela de Miguel Sáez Carral. La actriz española se consolida como una de las promesas más destacadas del país debido a la dificultad de su papel.

2. DATOS PERSONALES DE AÏCHA VILLAVERDE

Nombre completo: Aïcha Villaverde

Aïcha Villaverde Edad: 24 años

Lugar de nacimiento: Vigo, Galicia (España)

Nacionalidad: española

Profesión: actriz

3. ¿QUÉ ESTUDIO AÏCHA VILLAVERDE Y DÓNDE?

Villaverde ha tenido una preparación muy rigurosa, tanto en actuación como en canto. Algunas de sus especializaciones son:

· Diplomatura en Interpretación en cámara

(2020-2021) por la escuela Actores Madrid (AMVigo)

· Master en Interpretación ante la cámara

(2021-2022) por la escuela Actores Madrid (AMVigo)

Curso de Interpretación ante la cámara con Carlos Sedes (2022).

(2022). Curso de Casting con Marga Rodríguez (2022).

Habilidades :

- Rango de voz Canto: Soprano o Mezzo Soprano

4. EXPERIENCIA EN LA ACTUACIÓN

Tal como te mencionamos líneas arriba, es su debut a nivel actoral, pero se sabe que Villaverde ha tenido varias puestas de escena en el teatro.

5. SUS REDES SOCIALES

En Instagram puedes encontrarla como aichavillaverde. Posee más de 11 mil seguidores y sube fotografías de su trabajo como intérprete, así como de su vida diaria.

6. SU PAPEL EN “NI UNA MÁS”

Sobre su papel, la propia Aïcha confesó al portal Tu Planning Magazine la dura labor que significó rodar sus escenas como Nata, ya que su papel difiere mucho de su personalidad real.

“Creo que la mejor manera para describirlo es “incómodo”. Nata es un personaje que se aleja de mi en muchos aspectos, pero que como dije anteriormente, también me conectó con una parte de mí misma a la que quizá no daba espacio, a la que silenciaba, a la que no terminaba e perdonar del todo”, enfatizó Aïcha Villaverde al citado medio.

7. LOS PLANES A FUTURO DE AÏCHA VILLAVERDE

Sobre sus próximos trabajos, la oriunda de España dejó en claro que desea seguir instruyéndose para conseguir más papeles actorales. “Por ahora mi proyecto es seguir formándome y aprendiendo de las personas que admiro y que tienen tanto que enseñarme de este oficio. Es lo que he estado haciendo este año en Coruña. Creo que el trabajo de una actriz o una actor, en otros, es comprender que aunque no trabaje siempre tiene que estar aprendiendo, curioseando y bebiendo de aquellos que le inspiren, aceptar que de alguna manera siempre va a ser alumno”, dijo Villaverde.

8. AMANTE DE LAS FOTOGRAFÍAS

En su perfil personal podemos ver diversas fotografías de Aïcha, tanto en sets de rodaje como promocionando sus trabajos.

9. FOTOS DE AÏCHA VILLAVERDE

