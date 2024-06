La Danza de Dragones, como se le conoce a la guerra civil Targaryen, ha comenzado, lo que implica que nuevos personajes se suman al elenco de la segunda temporada de “House of the Dragon”. Uno de ellos es Ser Gwayne Hightower, el hijo de Otto Hightower y hermano de Alicent. ¿Quién será el encargado de interpretarlo? Se trata del actor británico Freddie Fox. ¿Quieres saber más del intérprete de 35 años? A continuación, te comparto sus datos personales, detalles sobre su familia, las series y películas en las que ha participado, y más.

Aunque todo apuntaba a que Gwayne Hightower no formaría parte de la serie de Max, debido a que en la novela de George R.R. Martin “Fuego y Sangre” el personaje aparece en algunos eventos que corresponde a la primera temporada de la precuela de “Game of Thrones”, HBO confirmó que el papel recae en Freddie Fox.

1. ¿Quién es Freddie Fox?

Frederick Samson Robert Morice Fox, conocido artísticamente como Freddie Fox, es un actor británico de 35 años que nació el 5 de abril de 1989 en Hammersmith, Londres, Reino Unido. Los actores Edward Fox y Joanna David son sus padres, mientras que la actriz Emilia Fox es su hermana mayor y Lucy Arabella Fox, Vizcondesa de Gormanston, es su media hermana.

2. Datos personales de Freddie Fox

Nombre de nacimiento: Frederick Samson Robert Morice Fox

Otros nombres: Freddie Fox

Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1989

Edad: 35 años

Lugar de nacimiento: Hammersmith, Londres, Inglaterra

Lugar de residencia: Londres

Nacionalidad Británico

3. La familia de Freddie Fox

Pero sus padres y hermanas no son los únicos que pertenecen al medio artístico, de hecho, gran parte de la familia de Freddie Fox se dedica a la actuación. Sus abuelos paternos fueron Robin Fox, un agente de teatro y la actriz Angela Muriel Darita Worthington. Sus abuelos maternos fueron Davida Elizabeth Nesbitt Hacking y John Almond Hacking. Su bisabuelo fue el dramaturgo Frederick Lonsdale y su tatarabuelo el empresario industrial Samson Fox.

El actor James Fox y el productor cinematográfico Robert Fox son sus tíos. Los actores Laurence Fox, Jack Fox, Lydia Fox, Robin Fox y Thomas Fox son sus primos.

4. Carrera de Freddie Fox

Freddie Fox, actor de “House of the Dragon”, asistió a la Escuela de Música y Drama Guildhall de donde se graduó en el 2010. Un año antes, hizo su debut con la película “Marple: Why Didn’t They Ask Evans?”, donde interpretó a Tom Savage. En los inicios de su carrera actoral también apareció en la película “St Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold”, protagonizada por David Tennant.

5. ¿Quién es la novia de Freddie Fox?

En 2011, Freddie Fox, quien interpreta a Gwayne Hightower en en la temporada 2 de “House of the Dragon”, empezó a salir con la actriz Tamzin Merchant, recordada por interpretar a Georgiana Darcy en la película “Orgullo y prejuicio”, pero dos años después terminó su relación.

6. Lo que dijo sobre su sexualidad

En una entrevista con The Telegraph en 2015, habló sobre su sexualidad. “He tenido novias, pero no quisiera decir ‘soy esto o soy aquello’, porque en algún momento de mi vida podría enamorarme de un hombre”. En 2020, agregó: “Creo que poder decir que tienes una experiencia más completa como ser humano, ya sea a través de la sexualidad o lo que sea, ahora se percibe como una ventaja real”.

7. Filmografía de Freddie Fox

Series de Freddie Fox

The Gentlemen

House of the Dragon

Slow Horses

The Pursuit of Love

The Great

The Crown

Year of the Rabbit

Watership Down

Cucumber

Banana

Parade’s End

Lewis

The Mystery of Edwin Drood

The Shadow Line

This September

Any Human Heart

Películas de Freddie Fox

Mrs. Harris Goes to Paris

Everything Carries Me to You

Fanny Lye Deliver’d

King Arthur: Legend of the Sword

Victor Frankenstein

Freeze-Frame

The Riot Club

Pride

Words of Everest

The Three Musketeers

Worried About the Boy

St Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s G.

Marple: Why Didn’t They Ask Evans?

