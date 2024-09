Desde su estreno, el 21 de agosto de 2024, “Accidente” (“The Accident” en inglés) se ha ganado un lugar en el Top 10 de las series más populares de Netflix, así que los fanáticos del drama de suspenso dirigido por Gracia Querejeta y Klych López quieres conocer los detalles de la producción y algunas curiosidades de los protagonistas. Anteriormente, se compartió las fichas de Sebastián Martínez, Ana Claudia Talancón, Macarena García y Eréndira Ibarra. Por lo tanto, ahora es el turno de Silverio Palacios. ¿De quién se trata? ¿En qué películas ha participado?

Aunque no es uno de los protagonistas, el personaje de Silverio Palacios cumple un rol fundamental en la serie del escritor y creador Leonardo Padrón, quien también estuvo detrás de “Pálpito”. Interpretó a Ramón ‘Moncho’ Gómez, el empleado de confianza en casa de Lobo (Sebastián Martínez).

1. ¿Quién es Silverio Palacios?

Silverio Palacios Montes es un actor, guionista y director mexicano que nació el 1 de enero de 1967 en Colima, México. Tras una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, es conocido por sus papeles en películas premiadas como “Matando cabos”, “Y tu mamá también” y “El Violín”.

2. Datos personales de Silverio Palacios

Nombre completo: Silverio Palacios Montes

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1967

Edad: 57 años

Lugar de nacimiento: Colima, México

Nacionalidad: Mexicana

Ocupación: Actor, guionista y director de cine, teatro y televisión

Silverio Palacios, actor de la serie mexicana "Accidente", en el teatro (Foto: Silverio Palacios/ Instagram)

3. ¿Dónde estudió Silverio Palacios?

Silverio Palacios se inscribió en la Universidad de Colima en 1982 para representar obras con beneficio social. En esa compañía de Teatro ganó el premio a mejor actor en el XI Festival de Teatro del Siglo de Oro Español. Luego estudió en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Estaba estudiando para maestro y lo sigo siendo, de música, primaria y secundaria. No tenía definida mi profesión y en ese momento determinado me dieron un premio, así que dije ‘si ya me puedo comunicar y me están reconociendo, sí sirvo para eso, me pondré a estudiarlo profesionalmente y quizá descubro que tiene una utilidad social el teatro’. Hasta ahora estoy convencido que sí, que te puedes comunicar más a fondo y que tienes la responsabilidad de perfeccionar tu discurso. En el teatro las cosas se tienen que pensar, que ensayar y salir a la prueba y error”, contó a Excelsior sobre su premio como Mejor actor en un festival de teatro en Estados Unidos, en el Paso, Texas.

4. El inicio de la carrera de Silverio Palacios

La carrera actoral de Silverio Palacios empezó a inicios de la década de 1990 con diversos personajes secundarios en cortometrajes y series televisivas. En el 2000, participó en la premiada película “Y tu mamá también”, dirigida por Alfonso Cuarón.

5. Los Premios Ariel

La primera nominación de Silverio Palacios a los Premios Ariel llegó en 2004, por su actuación en la película “Sin Ton ni Sonia”, dirigida por Carlos Sama. Participó en la categoría de Mejor Actor de Cuadro. En total tiene cinco nominaciones a los Premios Ariel.

6. El personaje de Silverio Palacios en “Accidente”

Silverio Palacios interpretó a Ramón ‘Moncho’ Gómez en la serie mexicana “Accidente”. Se trata del empleado de Emiliano Lobo y su familia. Trabaja en casa de Lobo junto a su esposa Yolanda (Shaní Lozano). Debido a que él estaba encargado de armar el juego inflable es responsabilizado de la muerte de los niños que asistieron a la fiesta de cumpleaños.

Ramón 'Moncho' Gómez (Silverio Palacios) junto a su familia en la serie mexicana "Accidente", en el teatro (Foto: Netflix)

7. Filmografía de Silverio Palacios

Películas de Silverio Palacios

Welcome al norte (2023)

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada (2023)

¡Que viva México! (2023)

Chilangolandia (2021)

Milagro azul (2021)

Matando Cabos 2, La Máscara del Máscara (2021)

Todo lo invisible (2021)

Eres mi pasión (2018)

Ana y Bruno (2017)

La delgada línea amarilla (2016)

Eisenstein en Guanajuato (2015)

Una última y nos vamos (2015)

Paul (2011)

La otra familia (2011)

Pastorela (2011)

El infierno (2010)

Nikté (2009)

Paradas continuas (2009)

Amar a morir (2009)

Acorazado (2010)

Crónicas chilangas (2008)

Conozca la cabeza de Juan Pérez (2008)

El viaje de Teo (2008)

Sultanes del sur (2007)

Morirse en domingo (2006)

Más que a nada en el mundo (2006)

La niña en la piedra (2006)

Un mundo maravilloso (2006)

La leyenda del Zorro (2005)

El violín (2005)

Cero y van 4 (2004)

Matando Cabos (2004)

Soba (2004)

Sin ton ni Sonia (2003)

El tigre de Santa Julia (2002)

Demasiado amor (2002)

Y tu mamá también (2001)

Sin dejar huella (2000 )

En el aire (1995)

Cortometrajes de Silverio Palacios

Cuidado con el tren (2014)

Aurora del atardecer (2013)

Al final del día (2007)

Latidos (2006)

Desdentado desde entonces (2005)

Charros (2004)

El Pasajero (2004)

Te apuesto y te gano (2004)

Hugoool (2004)

Ve con el Señor (2004)

Tiro de gracia (2003)

La Caja (2003)

El Plato (1998)

Réquiem (1992)

Series y telenovelas de Silverio Palacios

Accidente (2024)

Horario Estelar (2023)

Belascoarán (2022)

Todo va a estar bien (2021)

S.O.Z: Soldados o Zombies (2021)

El candidato (2020)

Historia de un Crimen: La búsqueda (2020)

Promesas de campaña (2020)

Hernán (2019)

La Bandida (2019)

Sincronía (2017)

Drunk History: El lado borroso de la historia (2017)

Run Coyote Run (2017)

Las 13 esposas de Wilson Fernandez (2017)

Blue Demon (2016)

Amor sin reserva (2014)

El porvenir 2 (2014)

El Nuevo restaurante de Pierre Quintonil (2004)

Háblame de amor (1999)