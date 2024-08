Desde su estreno, el 1 de agosto de 2024, “Asesinato para principiantes” (“A Good Girl’s Guide to Murder” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de series más populares de Netflix. Además de su trama, el thriller creado por Poppy Cogany y escrito por Amapola Cogan, Rubí Thomas, Zia Ahmed y Ajoke Ibironke destaca por la actuaciones de sus jóvenes protagonistas. Mientras a Emma Myers la conocemos por su papel en “Wednesday”, ¿qué se sabe sobre los otros miembros del elenco? Por ejemplo, ¿quién es Zain Iqbal? A continuación, te comparto algunos datos relevantes.

En la serie basada en la novela homónima de Holly Jackson, Zain Iqbal interpreta a Ravi, el hermano de Sal Singh, quien supuestamente se suicidó tras declararse culpable del asesinato de su novia, Andie Bell. Cinco años después, Pip Fitz-Amobi (Myers) decide investigar el caso para descubrir al verdadero responsable del crimen. Para lograrlo, solicita la ayuda de Ravi.

“No hay Ravi sin Pip, no hay Pip sin Ravi. Ambos se apoyan el uno al otro y no creo que Pip hubiera podido resolver nada sin Ravi”, dijo el actor de “Asesinato para principiantes”. “Ravi está en su propio mundo antes de conocer a Pip, y Pip saca a Ravi de su caparazón. Él no habla con nadie, no interactúa con nadie excepto en su casa, así que ella es la primera persona desde que ocurrió este asesinato hace cinco años con la que ha hablado y se ha sincerado”.

1. ¿Quién es Zain Iqbal?

Zain Iqba es un actor de Reino Unido, con ascendencia paquistaní. Tiene 26 y cuatro años de experiencia comercial en la industria. Hizo su debut actoral en un cortometraje de 2019 titulado: “Why ME?”.

2. Datos personales de Zain Iqbal

Nombres Zain Iqbal

Edad: 26 años

Lugar de nacimiento: Inglaterra

Ocupación: Actor

Estatura: 1.87 m.

Instagram: @zain.iqbl

3. ¿Cómo empezó la carrera actoral de Zain Iqbal?

Zain Iqbal contó en una entrevista con Elle que comenzó su carrera actoral “con películas de estudiantes”. “Siempre me han gustado las películas y la interpretación, desde la infancia. Así que decidí probar y ver qué pasaba. Empecé con películas de estudiante, tomé clases aquí y allá y, supongo, se puede decir que me picó el gusanillo. Después empecé a hacerlo más a menudo. Y luego empecé a disfrutar creando personajes y poniéndome en la piel de alguien y sintiéndome como si estuviera pasando por lo que está pasando”.

En conversación con Principle Magazine reveló que trabajó en “muchos cortometrajes, algunos de los cuales me gustaría que no estuvieran en Internet. He realizado muchos trabajos corporativos que me permitieron pagar las cuentas”.

4. Los actores que inspiraron a Zain Iqbal

Dev Patel y Clint Eastwood son los actores que inspiraron a Zain Iqbal inicialmente. “Llevo mucho tiempo viendo películas. Mi padre ponía clásicos como ' El Padrino’ y ' El bueno, el feo y el malo’ cuando yo era pequeño, así que Marlon Brando y Clint Eastwood son los actores que vi de pequeño”, dijo a Elle.

Cuando empezó a tomarse en serio la actuación se fijó en Riz Ahmed y Dev Patel. “Empecé a buscar a gente como yo. Así que, bueno, sólo hay unas pocas personas que lo hacen y se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces empecé a fijarme en gente como Riz Ahmed y Dev Patel y en cómo se desenvuelven en la industria, y con ellos me siento muy identificado”.

5. ¿Cuáles son los pasatiempos de Zain Iqbal?

Aunque la actuación empezó como una afición, se convirtió en su carrera profesional. Pero los pensamientos de los que más disfruta es el boxeo y salir a caminar. “Estoy muy relajado porque actuar siempre fue solo un pasatiempo. He boxeado desde que era niño y todavía intento seguir haciéndolo. Me gusta correr, hacer ejercicio, caminar, tomar un café y hablar con mi madre. Soy muy aburrido”.

6. ¿Cuál es la escena favorita de Zain Iqbal en “Asesinato para principiantes”?

“Mi escena favorita de las que filmé fue probablemente la escena del hotel en el episodio cuatro, donde nos escapamos. Ese fue probablemente el mejor día que tuve. Ahí es donde Ravi se divierte mucho, se relaja y es muy despreocupado. Antes de eso, era muy cerrado y era bastante difícil saber cuánta vulnerabilidad mostrar. Pero cuando llegué al episodio cuatro, pude divertirme mucho y ser libre”, contó el actor de “Asesinato para principiantes” a Vogue.

7. Fotos de Zain Iqbal en Instagram

