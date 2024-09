Para alegría de los fanáticos de las historias de suspenso y acción, la película “Rebel Ridge” llegó a Netflix el pasado 6 de septiembre del 2024. Así, los suscriptores del servicio de streaming ya pueden disfrutar de un emocionante relato protagonizado por Aaron Pierre. En ese sentido, quizá algunos de ellos se pregunten dónde se grabó el largometraje. Por ello, en las siguientes líneas, te presento cada una de sus locaciones de rodaje. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Jeremy Saulnier y se centra en Terry Richmond (Pierre), un joven que llega al pueblo de Shelby Springs con una misión sencilla pero urgente: pagar una fianza para su primo y salvarlo de un peligro inminente.

Pero cuando las fuerzas del orden le confiscan injustamente los ahorros de toda una vida, nuestro protagonista debe enfrentarse al jefe de la policía local Sandy Burnne (Don Johnson) y a sus aguerridos agentes.

Eventualmente, Terry encuentra una aliada inesperada en la secretaria judicial Summer McBride (AnnaSophia Robb) y ambos resultan atrapados en una conspiración muy arraigada en el remoto municipio.

Resulta que los intereses en juego son letales y el joven tendrá que recurrir a su misterioso pasado para poner fin al control del departamento sobre la comunidad, hacer justicia a su familia y proteger a Summer en el proceso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rebel Ridge”:

¿DÓNDE SE GRABÓ LA PELÍCULA “REBEL RIDGE” DE NETFLIX?

Aunque la película desarrolla su trama en una ciudad ficticia llamada Shelby Springs, su rodaje se llevó a cabo -principalmente- en Louisiana.

1. New Orleans (Louisiana)

En una entrevista concedida a Decider, Aaron Pierre confirmó que New Orleans fue el principal lugar de filmación de “Rebel Ridge”. Además, según su testimonio, el director Jeremy Saulnier alquiló allí un almacén para que el actor entrenara sus coreografías de lucha.

“Nuestra base de operaciones estaba en New Orleans, Luisiana. Me encanta New Orleans. Me encanta el clima, la comida, la cultura y la comunidad. Jeremy [Saulnier] había montado un almacén, que es donde creamos a Terry. Teníamos una colchoneta de lucha. Teníamos sacos de boxeo...”, señaló.

“Ahí es donde sucedió todo. Allí es donde entrené, allí es donde hice coreografías, allí es donde aprendí a manejar las armas que Terry necesitaba manejar, no solo de la forma correcta, sino también con eficacia. Estoy muy agradecido al equipo de acrobacias y al equipo de armas, y a todos los implicados, por impartir sus conocimientos y su sabiduría. Tuve unos maestros tremendos en todos los departamentos”, agregó.

2. Juzgado de Vernon Parish, Leesville (Louisiana)

Podemos apreciar el Juzgado de Vernon Parish en Leesville justo después del enfrentamiento de Terry Richmond con los agentes de policía al principio de la película, ya que acude allí con la esperanza de encontrar una solución para sacar a su primo de la cárcel.

Asimismo, el tribunal aparece en la apertura y en algunas escenas posteriores de la cinta.

3. Puente del río Natalbany, Tangipahoa Parish (Louisiana)

Este puente aparece en más de una escena del largometraje. Entre ellas, se destaca aquella secuencia en la que el protagonista pierde la paciencia hacia el arco final del filme.

4. Calle Texas, Leesville (Louisiana)

Las escenas en las que Summer y Terry caminan por una calle vacía se desarrollan en la Texas Street de Leesville. Si has visitado el lugar, seguro podrás reconocerlo en la producción.

5. Los Ángeles (California)

Además de Louisiana, se ha revelado que Los Ángeles fue un lugar de rodaje secundario. Por supuesto, esto no nos debe de asombrar si tenemos en cuenta que este estado es el centro de filmación por excelencia para cualquier tipo de filmación.

Aaron Pierre y Don Johnson son las figuras principales del póster de "Rebel Ridge", película que se desarrolla a lo largo de 130 minutos de metraje (Foto: Netflix)