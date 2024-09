“Rebel Ridge” es una película de acción de Netflix que sigue al exmarine Terry Richmond (Aaron Pierre), quien debe enfrentarse a la corrupción en un pequeño pueblo cuando la policía le confisca injustamente el dinero que reunió legalmente para pagar la fianza de su primo. Tras el estreno de la cinta dirigida y escrita por Jeremy Saulnier, el 6 de septiembre de 2024, los usuarios de la plataforma de streaming se preguntan si esta producción se basa en una historia real. Por eso, te comparto lo que se sabe al respecto.

Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsane Jhe, Dana Lee y James Cromwell conforman el elenco principal del largometraje que se grabó en Luisiana el 3 de mayo de 2021 hasta el 24 de julio del 2024 con una larga pausa debido a la salida de John Boyega.

“Rebel Ridge”, que tiene una duración de 131 minutos, es un thriller de acción que explora la corrupción y la moralidad. “Me interesa mucho examinar los sistemas corruptos: cómo se construyen y qué se dicen las personas para negar o justificar su participación en ellos”, indicó el director a Tudum.

Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsane Jhe, Dana Lee y James Cromwell son parte del elenco de la película "Rebel Ridge" (Foto: Netflix)

“REBEL RIDGE”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es no. Aunque “Rebel Ridge” no está basada en una historia de la vida real, los esfuerzos por superar los límites de la burocracia son algo familiar para muchos. “Esta película no está basada en un incidente en particular, pero algunos elementos de él podrían ocurrir sin duda”, señaló Saulnier.

“Para esta película, quería explorar cómo reaccionamos el resto de nosotros ante dichos sistemas, lo exasperantes que pueden ser, desde los políticos corruptos hasta el ciclo interminable de una llamada de servicio al cliente que sale mal”, agregó el director del thriller de acción.

Saulnier contó que la preparación para “Rebel Ridge” comenzó con una intensa investigación. “Como en todos mis proyectos, empiezo con un gran interés en un tema y luego investigo a fondo sobre él”, compartió. “Una vez que tengo una comprensión firme del material, empiezo a escribir. Si me topo con un obstáculo en el proceso, investigo un poco más”.

Gracias a eso incluyó un recurso legal que en realidad existe, el decomiso civil de bienes. De hecho, es lo que los policías utilizan para arrebatarle su dinero a Terry. “Es esta laguna legal absurda en la regulación antidrogas que permite a las fuerzas del orden confiscar bienes de ciudadanos comunes sin ninguna prueba de actividad criminal”, explicó Saulnier. “Pensé que sería una gran premisa para una película debido a lo unificador que es: molesta a todo el mundo“.

Don Johnson como Sandy Burnne y Aaron Pierre como Terry Richmond en la película de acción "Rebel Ridge" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “REBEL RIDGE”?

“Rebel Ridge” está disponible en Netflix desde el 6 de septiembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y acción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.