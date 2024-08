“Un apasionado equipo médico se dedica a salvar vidas en un abarrotado hospital público en el que la tensión y el romance aceleran el pulso”, esta es la breve descripción que le da Netflix a “Respira”, el drama que mantendrá a la audiencia pegada a sus pantallas; y cómo no lograrlo, si mezcla todo tipo de emociones entre los profesionales que trabajan en el centro, así como de las personas que se atienden en ella. A esto debemos sumar, los conflictos que se presentan día a día en un recinto en el que las carencias son evidentes, y aunque están acostumbrados y luchan por mejoras, las cosas se complican cuando llega una paciente prestigiosa con una enfermedad difícil. Si pensabas que eso era todo, pues no, ya que la situación se agrava porque el personal decide acatar una huelga sin precedentes, negándose a atender a cualquiera. Sin duda, una trama que mantiene a todos en vilo, algo que no se hubiera logrado con las magníficas interpretaciones del elenco; por ello, te damos a conocer quiénes son los actores y sus respectivos personajes.

Antes te precisamos que el drama médico aterrizará en la plataforma de streaming el 30 de agosto de 2024. El escenario donde se desarrollarán diversos acontecimientos será el Joaquín Sorolla, un hospital de Valencia. Sobre la serie, su creador Carlos Montero dijo a Fotogramas: “Queremos recuperar los grandes dramas hospitalarios, pero con una mirada rabiosamente contemporánea que llevaremos al límite (…). Creemos que es el momento perfecto para defender el trabajo casi heroico de nuestros sanitarios, para contar su entrega, sus frustraciones, sus alegrías y para saber que a pesar de todo siguen velando por nosotros. Aunque para ello tengan que ir a una huelga sin precedentes”.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “RESPIRA”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes de la serie española “Respira”.

NAJWA NIMRI COMO PATRICIA SEGURA

En "Respira", Najwa Nimri da vida a Patricia Segura (Foto: El Desorden Crea)

Najwa Nimri es la encargada de interpretar a Patricia Segura, presidenta de la Comunidad Valenciana, quien llega al hospital por un incidente. Ella es una política que busca acabar con el sistema de salud pública. Precisamente en este lugar, le detectan una enfermedad, por lo que deberá enfrentar las condiciones difíciles que atraviesa todo centro público.

Ella es una actriz y cantante española de ascendencia paterna jordana que nació en Pamplona, el 14 de febrero de 1972. Es conocida por “Vis a vis”, “La casa de papel”, “30 monedas”, y “Berlín”.

MANU RÍOS COMO BIEL DE FELIPE

En "Respira", Manu Ríos da vida a Biel de Felipe (Foto: El Desorden Crea)

Manu Ríos es Biel de Felipe, un residente de oncología que se estrena en el hospital en plena huelga. Pese a que muchos médicos acatan la medida de lucha, él continuará atendiendo porque considera que lo más importante es el bienestar de los pacientes, aunque esto lo hace cuestionarse si debería unirse a la protesta.

El actor y cantante español nació en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, el 17 de diciembre de 1998. Es muy conocido por su papel de Patrick Blanco en la serie de Netflix “Élite”. También actuó en “La edad de la ira”, y “El silencio”.

BLANCA SUÁREZ COMO JÉSSICA DONOSO

En "Respira", Blanca Suárez da vida a Jéssica Donoso (Foto: El Desorden Crea)

Blanca Suárez es Jéssica Donoso, una cirujana que busca seguir los pasos de Amaro. En la trama tiene un romance con Biel, al que le recuerda que debe separar el trabajo de los temas personales.

Es una actriz española que nació en Madrid, el 21 de octubre de 1988. Ganó popularidad con “El internado” (2007-2010), “El barco” (2011-2013) y “Las chicas del cable” (2017-2020).

BORJA LUNA COMO NÉSTOR MOA

En "Respira", Borja Luna da vida a Néstor Moa (Foto: El Desorden Crea)

Borja Luna interpreta a Néstor Moa, otro médico del Joaquín Sorolla, quien decide tomar la iniciativa de buscar mejoras para el hospital convocando a todos realizar una huelga sin servicios mínimos. A él recurrirá la presidenta para que le salve a vida.

El actor español nació en Madrid, el 14 de noviembre de 1984. Formó parte de “Hospital Central”, “Amar en tiempos revueltos”, “El barco”, “Las chicas del cable”, “HIT” y más.

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN COMO PILAR AMARO

En "Respira", Aitana Sánchez-Gijón da vida a Pilar Amaro (Foto: El Desorden Crea)

Aitana Sánchez-Gijón da vida a Pilar Amaro, cirujana jefa de la sección de cirugía del hospital. Ella tiene mucha autoridad ante todos, que la convierten en una mujer muy respetada. “Tiene una trama personal que le pone muy al límite con su hijo”, dijo a Fotogramas.

Es una actriz de cine, teatro y televisión que nació en Roma, Italia, el 5 de noviembre de 1968. Ha hecho cine, televisión y teatro. Entre las producciones en las que participó están “Madres paralelas”, “Volavérunt”, “Boca a boca”, “La gata sobre el tejado de zinc”, “La Regenta”, etc.

ALFONSO BASSAVE COMO LLUÍS BONET

En "Respira", Alfonso Bassave da vida a Lluís Bonet (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

Alfonso Bassave como Lluís Bonet, el director del hospital que busca priorizar la salud de sus pacientes sin descuidar el bienestar de sus médicos; por ello, una pregunta ronda su mente ante la inminente huelga: “¿Proteger a los médicos o a los pacientes?”.

Es un actor español nacido en Madrid, el 29 de diciembre de 1979. Conocido por sus papeles en series como “Hispania”, “Gran Hotel”, “Amar es para siempre”, “Carlos, rey emperador” y “Estoy vivo”.

REPARTO SECUNDARIO

Ana Rayo como Leo

En "Accidente", Ana Rayo da vida a Leo (Foto: @mantrana / Instagram)

Macarena de Rueda como Rocío

En "Accidente", Macarena de Rueda da vida a Rocío (Foto: @luzsoria.ph / Instagram)

Blanca Martínez como Blanca

En "Respira", Blanca Martínez da vida a Blanca (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

Abril Zamora como Neus

En "Respira", Abril Zamora da vida a Neus (Foto: El Desorden Crea)

Xoán Fórneas como Quique

En "Respira", Xoán Fórneas da vida a Quique (Foto: El Desorden Crea)

Rafa Verdugo como Óscar

En "Respira", Rafa Verdugo da vida a Óscar (Foto: El Desorden Crea)

Amin Hamada como Oriol

En "Accidente", el actor da vida a Oriol (Foto: Amín Hamada / Instagram)

Marwa Bakhat

En "Respira", Marwa Bakhat forma parte del elenco (Foto: El Desorden Crea)