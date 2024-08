CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Carlos Montero (“Élite” y “El desorden que dejas”), “Respira” (“Breathless” en inglés) es una serie española de Netflix que sigue a un grupo de médicos del Hospital Joaquín Sorolla de Valencia que mientras luchan por salvar la vida de sus pacientes a pesar de las condiciones de la sanidad pública. Cansados de la situación y debido a un trágico suceso, convocan a una huelga sin atenciones primarias. ¿Esta medida da resultado? ¿Quiénes resultan afectados? ¿Cómo lo resuelven? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

El drama médico de ocho episodios empieza con Néstor Moa (Borja Luna), un reconocido oncólogo, operando a Patricia Segura (Najwa Nimri), presidenta de la Comunidad Valenciana. Cuando la huelga inicia Moa se debate entre detenerse o seguir con la cirugía. Mientras las enfermeras esperan la respuesta del cirujano, Pilar Amaro (Aitana Sánchez-Gijón), la jefa de cirugía, insiste en seguir adelante, y Biel de Felipe (Manu Ríos), el residente de Moa, también debe tomar una decisión.

A medida que avanza la primera temporada de “Respira”, los médicos lidian con distintos casos. Uno de ellos cambia la vida a Rodrigo ‘Rodri’ Donoso (Víctor Sáinz): decide operar a una niña sin la autorización de la madre. Aunque su hermana Jésica (Blanca Suárez) está a cargo de la cirugía, lo deja solo para atender al hijo de Pilar. Cuando la pequeña muere en el quirófano y la madre culpa a Rodri, quien opta por lanzarse del edificio.

Néstor Moa (Borja Luna) propone hacer una huelga sin atenciones primarias para que los políticos los escuchen en "Respira" (Foto: El Desorden Crea)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “RESPIRA”?

Lluís Bonet (Alfonso Bassave), el director del hospital, no solo debe lidiar con el suicidio de Rodri y sus repercusiones, ya que Néstor Moa organiza uns huelga sin atenciones primarias. Patricia Segura llega al Joaquín Sorolla por un accidente automovilístico y se encuentra con una cara conocida, Biel, además de un diagnóstico de cáncer.

Debido al prestigio de Moa, Segura acepta ser su paciente y sigue la mayoría de sus indicaciones con la promesa de que el médico pondrá su salud por encima de sus ideas políticas. Tras las quimioterapias, Néstor adelanta la cirugía para el día previo a la huelga, pero Pilar le pone trabas para que desista del paro. Sin embargo, cuando llega el momento, Moa abandona el quirófano y Biel se queda para ayudar a Pilar.

Por otro lado, Leo (Ana Rayo) y May (Marwa Bakhat) discuten por una víctima de ataque sexual. A pesar de que no encontrar pruebas del ataque, la ginecóloga lo asegura en el informe para ayudar a la víctima. La denuncia procede, pero Leo no se imaginaba que el atacante era su hijo. Tras descubrirlo, le pide a May que declare que ella no estaba de acuerdo con su diagnóstico. May solo dice que realizó la exploración y no está segura del resultado.

Mientras la huelga obliga a algunos miembros del equipo a tomar medidas impensables, May se niega a acatar la huelga, lo que provoca una discusión con su novia Rocío Fuster (Macarena de Rueda), quien decide terminar su relación y pelear por la custodia de la bebé que May lleva en el vientre.

Tras la muerte de su hermano, Jésica busca el consuelo de su novio Lluís Bonet, pero este está muy ocupado con la huelga y la acusación por violación en contra de su hijo. Así que, recurre a Biel, quien ya no puede ocultar sus sentimientos. Cuando Bonet descubre el engaño, le pide a Biel que se aleje de su novia y le propone matrimonio a Jésica.

Jéssica Donoso (Blanca Suárez) pierde a su hermano Rodri en la primera temporada del drama médico español "Respira" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “RESPIRA”?

¿Qué pasó Patricia Segura?

El partido de Segura utiliza la huelga y su enfermedad para obligarla a retirarse, pero ella devuelve el golpe y le declara la guerra a Moa. Sin embargo, logran resolver sus diferencias (la huelga incluida) y vuelven a ser médico-paciente. Debido a su cáncer hizo metástasis, Patricia debe volver a operarse o someterse a una quimioterapia experimental. El problema con la segunda opción es que es carísima y difícil de acceder a causa de las políticas establecidas por su propio gobierno.

En el último episodio de “Respira”, se produce una fuerte tormenta que provoca apagones en el hospital. Durante la crisis, Patricia tiene una hemorragia y es sometida a una cirugía de emergencia. Moa y Pilar logran completar la intervención con éxito a pesar de los cortes de energía. Después de que Néstor admite que le gustaría ser su amigo, Segura toma una decisión drástica: aceptar la quimioterapia especial y convertir el hospital en privado.

¿Qué sucedió con el bebé de May?

May pasa de ser médico a paciente durante la tormenta, ya que da a luz a su hija. Cuando Rocío se acerca para conocer a su bebé, May le prohíbe acercarse y le exige que hable con su abogado. Rocío ofrece renunciar a la custodia con tal de que no se lleve a la pequeña a Alemania, pero su expareja se niega a escucharla. May decide dejar a su bebé durmiendo en su habitación para ayudar a los pacientes. Lo que Rocío aprovecha para llevarse a su hija.

Por otro lado, Leo se entera de que la joven que acusa a su hijo no quiere ir a juicio y solo desea que el culpable admita su crimen. Leo habla con su hijo, quien se niega a confesar. Luego de que ella le grita que sí lo hizo, Lluís Bonet le informa que su hijo se mudará con él después del proceso legal.

¿Quién atacó a Jésica?

Al final de “Respira”, Jésica admite que ama a Biel, quien está muy ilusionado hasta que Lluís Bonet le muestra el anillo de compromiso que compró para su novia. Antes de que se pueda resolver ese triángulo amoroso, un paciente que intentó quitarse la vida tragando navajas ataca a Jésica. Aunque no se muestra el momento, todo parece indicar que Manu la apuñaló y escapó. Biel la encuentra, pero ¿podrá salvarla? ¿Habrá temporada 2?

Patricia Segura (Najwa Nimri) toma una decisión sorprendente en la drama médico español "Respira" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “RESPIRA”?

“Respira” está disponible en Netflix desde el 30 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.