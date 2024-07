“Sausage Party: Foodtopia” (en español: “La fiesta de las salchichas: Comidatopía”) es una serie de animación para adultos que se suma al catálogo de Amazon Prime Video. Como puedes imaginar, esta funciona como secuela de la satírica película “Sausage Party” (2016), por lo que el universo de los alimentos de supermercados que buscaban el “Gran Más Allá” se sigue expandiendo. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores de voz en inglés y personajes de la producción. Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Creada por Seth Rogen, Evan Goldberg y Conrad Vernon, la serie se centra en Frank el Salchicha, Brenda y sus amigos, quienes se establecieron en un refugio seguro tras los hechos de la película.

Sin embargo, luego de una inundación masiva que destruye su tierra prometida, ellos no tienen más opción que asociarse con los humanos para garantizar la supervivencia de su raza.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SAUSAGE PARTY: FOODTOPIA”?

1. Seth Rogen como Frank

Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, debemos empezar con el protagonista: Frank, la salchicha que descubrió y expuso la verdad sobre el “Gran Más Allá”.

Frank es el protagonista de la serie animada "Sausage Party: Foodtopia" (Foto: Amazon Studios)

Está interpretado por Seth Rogen, uno de los íconos de la comedia estadounidense. En su filmografía, destacan títulos como “Superbad”, “The 40-Year-Old Virgin”, “Knocked Up” y “The Interview”.

Seth Rogen es uno de los actores de comedia más populares de Hollywood (Foto: Valerie Macon / AFP)

2. Kristen Wiig como Brenda Bunson

Brenda Bunson es un pan de hot dog que cumple un rol importante en la trama. Además, es el interés amoroso de Frank.

La actriz que le da voz en inglés es Kristen Wiig, famosa por su trabajo previo en “The Martian”, “The Secret Life of Walter Mitty”, “Mother!”, la saga “Despicable Me”, entre otras producciones.

Kristen Wiig le da voz a Brenda Bunson en la serie “Sausage Party: Foodtopia” (Foto: Amazon Studios)

3. Michael Cera como Barry

Barry es una salchicha deforme y uno de los grandes amigos de Frank.

El artista que lo interpreta es Michael Cera, también integrante de los elencos de “Juno”, “Scott Pilgrim vs. the World”, “Barbie” y, al igual que Rogen, “Superbad”.

Michael Cera le da voz a Barry en la serie “Sausage Party: Foodtopia” (Foto: Amazon Studios)

4. David Krumholtz como Kareem Abdul Lavash

Kareem Abdul Lavash es un lavash de Medio Oriente que vivía en constante rivalidad con el bagel judío Sammy.

El actor que asume este rol es David Krumholtz, figura de proyectos como “Oppenheimer”, “Ray”, “The Mexican” y “10 Things I Hate about You”.

David Krumholtz le da voz a Kareem Abdul Lavash en la serie “Sausage Party: Foodtopia” (Foto: Amazon Studios)

5. Edward Norton como Sammy Bagel Jr.

Sammy Bagel Jr., por su parte, es un bagel judío neurótico y rival de Kareem.

La estrella que le da voz al personaje es Edward Norton, conocidísimo por sus papeles en “Fight Club”, “American History X”, “The Illusionist”, “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” y otras obras emblemáticas del cine.

Edward Norton le da voz a Sammy Bagel Jr. en la serie “Sausage Party: Foodtopia” (Foto: Amazon Studios)

Otros actores y personajes de “Sausage Party: Foodtopia”:

Will Forte como Jack, un humano.

un humano. Sam Richardson como Julius, una naranja.

una naranja. Scott “Diggs” Underwood como Gum, un chicle masticado inteligente al estilo de Stephen Hawking.

un chicle masticado inteligente al estilo de Stephen Hawking. Natasha Rothwell

Yassir Lester

Grey DeLisle

El póster de "Sausage Party: Foodtopia", serie de animación para adultos creada por Seth Rogen, Evan Goldberg y Conrad Vernon (Foto: Amazon Studios)

