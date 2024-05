“Viejos” (“Old” en inglés) es una película de suspenso y terror corporal que está causando sensación en Netflix. Sin embargo, solo estará disponible por pocos días, así que no pierdas la oportunidad de verla. Dirigida por M. Night Shyamalan, el aclamado cineasta detrás de otros éxitos del género como “Knock at the Cabin”, “Split” y “Unbreakable”, esta película promete mantenerte al borde de tu asiento.

Con un elenco estelar que incluye a Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Eliza Scanlen, Aaron Pierre, Embeth Davidtz y Emun Elliott, “Viejos” es una experiencia cinematográfica imperdible.

Alex Wolff interpreta a Trent Cappa en "Viejos" (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “VIEJOS”?

“Viejos” es un thriller intrigante que narra la historia de una familia que decide pasar sus vacaciones en un exótico y paradisíaco destino tropical. Durante su estancia, descubren una playa solitaria y apartada donde deciden relajarse y disfrutar de su tiempo juntos. Sin embargo, lo que comienza como un día de descanso y diversión se transforma rápidamente en una pesadilla surrealista.

La familia se da cuenta de que la playa tiene un efecto extraño y aterrador: los hace envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un solo día. Esta aceleración del tiempo los obliga a enfrentar una serie de desafíos y dilemas mientras intentan entender y escapar de la misteriosa y letal influencia de la playa.

MIRA EL TRÁILER DE “VIEJOS”

¿“VIEJOS” ESTÁ BASADO EN UN LIBRO?

Sí, “Viejos” está basada en una novela gráfica. La película se inspira en “Sandcastle”, una obra suiza escrita en francés por Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters.

¿CÓMO VER “VIEJOS”?

“Viejos” está disponible en el catálogo de Netflix. Sin embargo, la película tan solo estará disponible hasta el 10 de junio. Después de esa fecha, aunque tengas una suscripción a la plataforma de streaming, no podrás ver la cinta.

