“El apostador” (“The Gambler” en inglés) es una película estadounidense de drama criminal dirigida por Rupert Wyatt, conocido por su trabajo en “The Escapist” y “Rise of the Planet of the Apes”. Esta película, estrenada en 2014, es una versión moderna de la cinta de 1974, la cual se inspiró en la novela homónima de Fiódor Dostoievski, explorando la compleja psicología de un hombre atrapado en el mundo del juego y la autodestrucción. Si quieres conocer más detalles sobre la cinta de Netflix, aquí te lo cuento.

Protagonizada por Mark Wahlberg, John Goodman y Brie Larson, “El apostador” también tiene el honor de presentar la última actuación cinematográfica de George Kennedy, recordado por sus papeles en “Cool Hand Luke” (1967) y “Airport” (1970), antes de su fallecimiento en 2016.

Con un elenco de primer nivel y una trama intensa, esta película ofrece una mirada profunda y oscura a la vida de un hombre consumido por su adicción y desesperanza.

John Goodman como Frank "El pequeño Frank" y Brie Larson como Amy Phillips en "El apostador" (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “EL APOSTADOR”?

“El apostador” es una intensa película que sigue la vida de Jim Bennett, interpretado por Mark Wahlberg, un profesor de literatura en Los Ángeles que lucha con una peligrosa adicción al juego. Pero ojo, Jim no es un jugador típico; para él, el juego es solo un medio para lidiar con su desesperanza y su visión nihilista de la vida, donde todo es blanco o negro, todo o nada.

Después de asistir al funeral de su abuelo, quien no le dejó nada en su testamento, Jim se sumerge aún más en su espiral autodestructiva. Se dirige a un garito de apuestas altas, buscando en el riesgo y la adrenalina algo que lo saque de su dolor. Esta película no es solo sobre el juego, sino sobre un hombre que ha perdido la esperanza y busca en la ruleta de la vida una razón para seguir adelante.

TRÁILER DE “EL APOSTADOR”

¿CUÁNTO DURA “EL APOSTADOR”?

“El apostador” tiene una duración de 111 minutos, lo que equivale a 1 hora y 51 minutos. Así que prepárate para casi dos horas de intensa narrativa mientras acompañas a Jim Bennett en su peligrosa aventura por los caminos del juego y la autodestrucción.

¿CÓMO VER “EL APOSTADOR”?

“El apostador” está disponible en el catálogo de Netflix, así que puedes disfrutarla desde la comodidad de tu hogar. Sin embargo, ¡no te duermas en los laureles! La película está programada para salir de la plataforma de streaming el 10 de septiembre. Asegúrate de verla antes de que se vaya.