Si eres un cinéfilo empedernido, es casi seguro que ya has oído hablar de “El club de la pelea” (o “Fight Club” en su título original). Este icónico filme, dirigido por David Fincher, no solo desafía la realidad sino que también pone en jaque las normas sociales, todo mientras te mantiene al borde del asiento. Basada en la novela de Chuck Palahniuk de 1996, es una experiencia que no te puedes perder y que pronto dejará Netflix.

Estrenada en Estados Unidos en octubre de 1999 por 20th Century Fox, inicialmente no cumplió con las expectativas en taquilla y dividió a los críticos con sus temas controversiales y su narrativa desafiante.

A pesar de su recepción inicial mixta, la película encontró un segundo aire en el mercado de video doméstico, donde su popularidad se disparó. Con el tiempo, se ha consolidado como un clásico de culto, provocando que los medios y el público revisiten y reevalúen su impacto.

Si aún no has tenido la oportunidad de ver esta película protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter, estás a punto de descubrir por qué se ha convertido en un referente del cine de culto.

Edward Norton como el narrador y Helena Bonham Carter como Marla Singer en "El club de la pelea" (Foto: 20th Century Fox)

¿DE QUÉ TRATA “EL CLUB DE LA PELEA”?

“El club de la pelea” narra la vida de un protagonista sin nombre que, atrapado en una rutina monótona y abrumado por el insomnio, encuentra consuelo en grupos de terapia a pesar de no padecer las enfermedades que se discuten allí. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Tyler Durden, un vendedor de jabón con una filosofía radical: el perfeccionismo es inútil y la autodestrucción es la verdadera esencia de la vida.

Juntos fundan un club secreto donde los hombres se reúnen para pelear, canalizando su frustración y buscando un propósito en el caos. Pero lo que comienza como una liberación personal se convierte en un movimiento descontrolado que amenaza con destruir todo a su paso.

TRÁILER DE “EL CLUB DE LA PELEA”

¿CUÁNTO DURA “EL CLUB DE LA PELEA”?

“El club de la pelea” te llevará en un viaje de 2 horas y 19 minutos llenos de intensidad y caos. Durante esos 139 minutos, te sumergirás en una historia que desafía las normas, cuestiona la realidad y te mantiene al borde de tu asiento hasta el último segundo.

¿CÓMO VER “EL CLUB DE LA PELEA”?

“El club de la pelea” está disponible en el catálogo de Netflix, pero no por mucho tiempo. Si aún no la has visto o quieres revivirla, aprovecha los próximos días, porque la película está programada para dejar la plataforma de streaming el 14 de septiembre. ¡No dejes pasar la oportunidad de ver este clásico antes de que desaparezca de Netflix!