¿Te consideras cinéfilo o pretendes serlo? Entonces, es un pecado capital si no has visto “La Favorita” (“The Favourite” en inglés). Dirigida por el talentoso Yorgos Lanthimos, esta película es una obra maestra que no puedes perderte. Olivia Colman ganó su primer Premio Óscar como Mejor Actriz por su increíble y divertido rol como la reina Ana. ¿Quieres saber más al respecto? Aquí te lo cuento.

Escrita por Deborah Davis y Tony McNamara, “La Favorita” cuenta con un elenco estelar encabezado por Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, junto con la participación de Nicholas Hoult, Joe Alwyn y Mark Gatiss. La cinta recibió una amplia aclamación de la crítica por su excepcional valor en diversos apartados: guion, dirección, fotografía, música, diseño de vestuario, complejidad técnica y, por supuesto, las actuaciones principales.

Desde su estreno, “La Favorita” ha sido considerada una de las mejores películas de 2018, de la década del 2010 y de lo que va del siglo XXI. La combinación de su narrativa ingeniosa, la dirección visionaria de Lanthimos y las brillantes actuaciones del elenco la convierten en una pieza cinematográfica imprescindible para cualquier amante del cine.

Rachel Weisz interpreta a Sarah Churchill en "La favorita" (Foto: Fox Searchlight Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “LA FAVORITA”?

“La Favorita” nos transporta a un periodo histórico vibrante y peculiar. A principios del siglo XVIII, mientras Inglaterra libraba una feroz guerra contra los franceses, el reino se sumergía en una peculiar opulencia con carreras de patos y piñas exóticas. En este escenario, la frágil reina Ana, última soberana de la Casa de Estuardo, ocupaba el trono.

Sin embargo, era su amiga íntima, Lady Sarah, quien gobernaba el país, manejando los asuntos del estado mientras cuidaba de la delicada salud y del temperamento voluble de Ana. La llegada de una nueva sirvienta, Abigail, con su encanto natural, gana rápidamente el favor de Sarah, quien la acoge bajo su protección.

La historia de “La Favorita” se convierte en un fascinante juego de poder, donde las intrigas políticas y las maquinaciones cortesanas se entrelazan con la fragilidad humana y los caprichos del destino.

MIRA EL TRÁILER DE “LA FAVORITA”

¿CÓMO VER “LA FAVORITA”?

Si estás buscando ver “La Favorita”, actualmente puedes encontrarla en el catálogo de Netflix. Sin embargo, no te demores, ya que estará disponible solo por tiempo limitado. La plataforma la retirará de su catálogo el 22 de julio de 2024.

Aprovecha esta oportunidad para sumergirte en las intrigas palaciegas y políticas de la corte de la reina Ana antes de que desaparezca de Netflix.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA FAVORITA”

Olivia Colman como la reina Ana.

Emma Stone como Abigail Masham.

Rachel Weisz como Sarah Churchill.

Nicholas Hoult como Robert Harley.

Joe Alwyn como Samuel Masham.

Mark Gatiss como John Churchill.

James Smith como Sidney Godolphin.

Jenny Rainsford como Mae.

Si te interesan las últimas noticias sobre el mundo del cine, quizás podrían gustarte estas notas que he escrito para Mag.