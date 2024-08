Hay comedias como “¿Y dónde están las rubias?” que nunca pasan de moda, y entre el extenso repertorio de Adam Sandler, “Son como niños” es esa película a la que siempre vuelvo cuando necesito reírme un buen rato. Estrenada en 2010, esta cinta ha sido un refugio de carcajadas para muchos, pero lamentablemente, está a punto de despedirse del catálogo de Netflix. Si aún no la has visto o te suena, pero no sabes de qué va, no te preocupes, te cuento todo lo que necesitas saber.

Protagonizada por Sandler junto a Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, y con la participación de Salma Hayek, Maria Bello y Maya Rudolph, el elenco de “Son como niños” es un desfile de talento cómico. Dirigida por Dennis Dugan y coescrita por Sandler, esta comedia brilla gracias a la química entre sus actores.

Aunque la crítica no la favoreció, la película recaudó US$ 272,2 millones y tuvo tanto éxito que generó una secuela, “Grown Ups 2″, en 2013, lo que superó incluso a “Click”. Si aún no la has visto, aprovecha antes de que se despida de Netflix y disfruta de esta joya del humor.

Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider en "Son como niños" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿DE QUÉ TRATA “SON COMO NIÑOS”?

“Son como niños” es una comedia que sigue a un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran 30 años después del momento más glorioso de sus vidas: ganar un campeonato de baloncesto escolar en 1978. Ahora adultos, se reúnen en Nueva Inglaterra para el funeral de su antiguo entrenador.

A pesar de sus vidas diferentes y los desafíos que han enfrentado —desde un soltero empedernido hasta un padre ausente y un ama de casa dominado—, redescubren la amistad y las travesuras que los unieron cuando eran niños. Esta película mezcla humor y nostalgia, explorando la vida adulta con un toque de añoranza por los buenos tiempos.

MIRA EL TRÁILER DE “SON COMO NIÑOS”

¿CUÁNTO DURA “SON COMO NIÑOS”?

“Son como niños” dura 102 minutos, lo que significa que estarás riendo durante 1 hora y 42 minutos. ¡Justo el tiempo perfecto para una buena dosis de nostalgia y diversión!

¿CÓMO VER “SON COMO NIÑOS”?

Para disfrutar de “Son como niños” antes de que desaparezca del catálogo, puedes verla en Netflix. Pero ojo, la película solo estará disponible hasta el 31 de agosto de 2024, así que ¡aprovecha estos últimos días para revivir esta divertida comedia antes de que se vaya!