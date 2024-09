“El precio del mañana” (“In Time” en su título original) es una emocionante película de acción y ciencia ficción que nos lleva a un futuro distópico donde el tiempo literalmente es dinero. Escrita, producida y dirigida por Andrew Niccol, el mismo cineasta detrás de clásicos como “Gattaca” (1997) y “The Truman Show”, la película se centra en un mundo donde los ricos pueden vivir eternamente mientras los pobres luchan día a día por sobrevivir. Con su habilidad para explorar futuros oscuros y distópicos, Niccol nos ofrece una historia intrigante que cuestiona los límites de la desigualdad y la ambición humana. Sin embargo, queda poco tiempo para verla. ¿Quieres saber más?

Protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried, “El precio del mañana” se estrenó el 28 de octubre de 2011 y logró recaudar US$174 millones en taquilla, superando ampliamente su presupuesto de US$40 millones.

A pesar de su éxito comercial, la película no fue bien recibida por la crítica. En Rotten Tomatoes, recibió críticas negativas que, aunque elogiaron su premisa original y provocadora, criticaron su ejecución, describiéndola como torpe y desaprovechada. Aun así, el film logró capturar la atención de un público ávido de thrillers de ciencia ficción con toques de reflexión social.

Además del dúo protagonista, el elenco de “El precio del mañana” cuenta con la participación de destacados actores como Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Olivia Wilde, Matt Bomer, Johnny Galecki y Alex Pettyfer.

Amanda Seyfried interpreta a Sylvia Weis, la hija del empresario Phillipe Weis que se convierte en cómplice de Will (Foto: 20th Century Fox)

¿DE QUÉ TRATA “EL PRECIO DEL MAÑANA”?

“El precio del mañana” nos transporta a un futuro donde el tiempo literalmente es dinero. Aquí, los ricos pueden comprar la inmortalidad, mientras los pobres luchan cada día por no quedarse sin tiempo—lo cual, en este mundo, es lo mismo que morir. Will Salas es uno de esos desafortunados, siempre viviendo al límite con apenas un día en su reloj.

Todo cambia cuando salva a Henry Hamilton, un hombre que, agradecido, le regala un siglo de vida. Pero este inesperado regalo pone a Will en la mira de las autoridades, quienes lo acusan de un crimen que no cometió. Ahora, en una emocionante huida, Will se lleva a la hija de un magnate, y juntos desafían las reglas de un sistema que solo beneficia a los que tienen tiempo de sobra.

MIRA EL TRÁILER DE “EL PRECIO DEL MAÑANA”

¿CUÁNTO DURA “EL PRECIO DEL MAÑANA”?

“El precio del mañana” te mantendrá al borde de tu asiento durante 109 minutos, lo que equivale a 1 hora y 49 minutos. ¡Tiempo suficiente para sumergirte en un mundo donde cada segundo cuenta!

¿CÓMO VER “EL PRECIO DEL MAÑANA”?

“El precio del mañana” está disponible en el catálogo de Netflix. Sin embargo, la película de ciencia ficción está programada para dejar la plataforma el 14 de septiembre, así que no pierdas la oportunidad de verla cómodamente por streaming.