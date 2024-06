Atención fanáticos de “Star Wars”, porque una nueva serie se está gestando en una galaxia muy, muy lejana. “The Acolyte” está por aterrizar en Disney Plus y promete llevarnos a una época nunca antes vista en la pantalla. Esta serie se sitúa al final de la era de la Alta República, mucho antes de los eventos de las principales películas de Star Wars, y sigue a los Jedi en una intrigante investigación sobre una serie de crímenes que podrían alterar el equilibrio de la Fuerza.

Con un total de 8 episodios, “The Acolyte” nos sumergirá en los rincones más oscuros del universo Star Wars, explorando nuevas historias y personajes que ampliarán nuestra comprensión de esta saga épica.

La serie se estrena el 4 de junio de 2024, y ya ha generado una enorme expectativa entre los fans. Antes de seguir, asegúrate de ver el tráiler de “Star Wars: The Acolyte”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

1. Amandla Stenberg como Osha y Mae

Amandla Stenberg asume el desafiante doble papel de Osha y Mae, hermanas gemelas separadas por una tragedia en su juventud. Osha es una ex padawan de la Orden Jedi que dejó la orden debido a una “agitación interna” con respecto a su conexión con la Fuerza. Mae, presumida muerta, reaparece como una peligrosa guerrera.

La actriz es conocida por su emotiva interpretación de Rue en “Los juegos del hambre” y ha brillado en otros roles en “Everything, Everything”, “Bodies, Bodies, Bodies” y “The Darkest Minds”.

2. Lee Jung-jae como Sun

Lee Jung-jae como Sun en "The Acolyte" (Foto: Lucasfilms)

El reconocido actor coreano Lee Jung-jae, famoso por su papel protagónico en “El juego del calamar”, interpreta a Sun, un respetado Maestro Jedi. Este papel exigió que Lee aprendiera a hablar inglés, demostrando su dedicación y versatilidad como actor.

3. Manny Jacinto como Qimir

Manny Jacinto da vida a Qimir, un ex contrabandista que ahora disfruta de una vida de ocio. Jacinto es conocido por su papel de Waring “Wade” Espiritu en el thriller neo-noir “Bad Times at the El Royale” y como Fritz en la película de acción dramática “Top Gun: Maverick”.

4. Dafne Keen como Jecki Lon

Dafne Keen como Jecki Lon en "The Acolyte" (Foto: Lucasfilms)

Dafne Keen interpreta a Jecki Lon, la joven padawan del Maestro Jedi Sun. Keen es ampliamente reconocida por su papel como Laura en la aclamada película de superhéroes “Logan” (2017).

5. Charlie Barnett como Yord Fandar

Charlie Barnett encarna a Yord Fandar, un caballero Jedi y guardián del templo. Barnett es conocido por sus papeles en “Chicago Fire” como Peter Mills y en “Russian Doll” como Alan Zaveri.

Otros actores y personajes de “The Acolyte”:

Carrie-Anne Moss como Indara

Jodie Turner-Smith como Madre Aniseya

Rebecca Henderson como Vernestra Rwoh

Joonas Suotamo como Kelnacca

Margarita Levieva como Mother Koril

Abigail Thorn como Ensign Eurus

Dean-Charles Chapman

Amy Tsang

David Harewood