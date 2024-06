CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Acolyte”, la nueva serie del universo de “Star Wars”, se estrenó el 4 de junio de 2024 en Disney+ y tal como prometió causó gran impacto entre los fans de la famosa franquicia con su primera escena. En dicha secuencia de la ficción creada por Leslye Headland se realizan dos importantes revelaciones. La primera, la actriz Amandla Stenberg interpreta a dos hermanas gemelas, Mae y Osha. Mientras que la segunda es la muerte de un personaje que fue presentado como uno de los principales. ¿De quién se trata? A continuación, te comparto más detalles sobre la escena y los comentarios de las actrices involucradas.

La serie ambientada en los últimos días de la era de la Alta República empieza con Mae, una feroz asesina sensible a la fuerza, persiguiendo a la Maestra Jedi Indara (Carrie-Anne Moss) y obligándola a pelear hasta la muerte. Más tarde, la culpa recae en Osha, una mecánica independiente que trabaja a bordo de un carguero, ya que se cree que su hermana gemela murió junto al resto de su familia en un incendio en su país de origen.

Cuando Osha es arrestada por el crimen el Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae) se niega a creer en su culpabilidad debido a que él la convirtió en su padawan tras rescatarla del incendio. Pero volviendo a la muerte de Indara y Carrie-Anne Moss, ¿cómo se decidió su destino? ¿Por qué tuvo una participación tan breve?

La Maestra Jedi Indara (Carrie-Anne Moss) fue asesinada en el primer capítulo de la serie "Star Wars: The Acolyte" (Foto: Disney+)

EXPLICACIÓN DE LA MUERTE DE INDARA EN “THE ACOLYTE”

En una entrevista con Entertainment Weekly, la creadora de “Star Wars: The Acolyte”, Leslye Headland, explicó que, “sólo quería crear una apertura fría. Creo que es el guionista de televisión que hay en mí, el de crear una apertura fría que te sorprendió”. También admitió que existe una escena inicial que la inspiró. “No quiero compararme en absoluto con Vince Gilligan, pero el estreno en frío de Breaking Bad es uno de los mejores estrenos en frío de todos los tiempos”.

“Entonces, cada vez que me siento a escribir algo, pienso: ‘Bueno, no podré superar eso, pero en mi programa, ¿cuál es la versión de eso?’ Y sentí que lo mejor que se me ocurrió fue matar a Carrie-Anne Moss. Fue congelar a Trinity y hacer que todos dijeran: ‘Lo siento’. ¿Qué está pasando aquí?’”, agregó.

Asimismo, dijo a Variety que la muerte de Indara fue la introducción perfecta para este giro más oscuro del universo de “Star Wars”. “Pensé que era un buen tono para el programa”, dice Headland. “[Muestra] que los Jedis van a sufrir algunas pérdidas, y que los buenos y los malos no siempre son quienes crees que son”.

La Maestra Jedi Indara (Carrie-Anne Moss) se enfrenta a Mae (Amandla Stenberg) en el primer episodio de la serie "Star Wars: The Acolyte" (Foto: Disney+)

¿QUÉ OPINA AMANDLA STENBERG SOBRE ESTA MUERTE?

Por su parte, Amandla Stenberg califica la decisión como “uno de los movimientos más audaces que Leslye Headland podría haber hecho en nuestro programa”. Además, contó que ella y Carrie-Anne Moss, recordada por sus apariciones en la saga “The Matrix” como Trinity, “se hicieron muy cercanos” detrás de escena.

La actriz que da vida a las gemelas Mae y Osha también habló del reto que representa sus roles en “The Acolyte”. “Pensé mucho en el concepto de Yin y Yang, porque es una fuerza muy influyente en el universo de ‘Star Wars’, la filosofía y la religión orientales”, señaló. “Y estos personajes son una especie de manifestaciones físicas de eso”.

Stenberg aseguró que Mae es el Ying y la describe como “intuitiva y emotiva hasta que opera desde un lugar de emoción”. Mientras que Osha es el Yang, con una “fachada que mantiene unida mucha fragilidad en su interior”.