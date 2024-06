“Star Wars: The Acolyte” nos sumerge en un período que precede a las famosas películas de George Lucas, llevándonos cien años atrás en el universo de Star Wars. Sin embargo, esta nueva entrega no olvida sus raíces, haciendo referencia a la trilogía precuela. Estas películas no solo inician la saga Skywalker, sino que también ponen fin a la antigua Orden Jedi y la República, y profundizan en la historia de los Jedi.

Y aunque tenga todas las licencias y necesidades de ser una cinta original, lo cierto es que “The Acolyte” no dudó en incluir referencias a las películas que ya integran la base de la historia. Eso sí, la mayoría de estos guiños podrán ser percibidos por los fanáticos más fieles de todo “Star Wars”, mientras que otros son menos perceptibles y requieren otra mirada para ser apreciados en su totalidad.

De todas maneras, “The Acolyte” permite dar la entrada a un equilibrio entre narrar una historia totalmente independiente, incluyendo elementos novedosos mientras rinden homenaje al boom de las películas originales de “Star Wars”.

LAS REFERENCIAS DE “THE ACOLYTE” A LAS PELÍCULAS ORIGINALES DE “STAR WARS”

Escena de los dos Jedi visitando la nave de la Federación de Comercio

La llegada del Jedi Yord Fandar y su padawan Tasi Lowa al barco de la Federación de Comercio sorprende a los neimoidianos, que están infringiendo la ley al usar humanos en lugar de droides. Ante la negativa del neimoidiano a cargo sobre un ex Jedi en la nave, Yord utiliza su poder para obtener la verdad.

La serie nos recuerda a escenas de las cintas originales (Foto: Disney +)

La escena de The Acolyte, donde los Jedi y los neimoidianos se encuentran cara a cara, es similar a la visita de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en La amenaza fantasma, y ayuda a entender por qué los neimoidianos temían enfrentarse a los Jedi, conscientes de sus actividades ilegales.

Los droides R2 pueden realizar reparaciones exteriores de naves

Osha Aniseya es un meknek que realiza peligrosas reparaciones en el exterior de los barcos, y un episodio muestra el riesgo de su trabajo cuando una reparación causa un incendio. Los Jedi la buscan, pero la Federación de Comercio alega que solo los droides deben hacer ese trabajo. El episodio siguiente explica que los droides R2 deberían encargarse de esas reparaciones, aunque Osha prefiere la flexibilidad de los humanos.

Esta escena nos recuerda a la escena de R2-D2 arreglando la nave de Anakin (Foto: Disney)

Ambas escenas se inspiran en la primera aparición de R2-D2 en La amenaza fantasma, donde los droides reparan el generador de escudo de una nave. En The Acolyte, los personajes reparan un barco de la Federación de Comercio, mientras que en La amenaza fantasma, R2-D2 y otros droides reparan un crucero de Naboo. La escena muestra por qué estas tareas son para droides, con R2-D2 salvando la nave tras la destrucción de los demás.

Osha Aniseya se unió a los Jedi más tarde que la mayoría de los jóvenes.

Los Jedi sospechan de Osha en el asesinato de la Maestra Indara debido a su inusual admisión a la Orden a los ocho años tras la muerte de su familia, lo que afectó su capacidad para dejar atrás su pasado.

Osha comparte similitudes con Anakin Skywalker, a quien el Consejo Jedi inicialmente rechazó debido a su edad. Ambos tuvieron contacto con sus familias antes de unirse a la Orden, y Anakin luchó con sus emociones y lazos afectivos. Osha optó por dejar la Orden, mientras que Anakin permaneció y se convirtió en Darth Vader.

Las clases del Maestro Sol

El Maestro Sol enseña a una clase de jóvenes en The Acolyte, quienes muestran una notable comprensión de la Fuerza. La clase termina cuando Sol saluda al Maestro Rwoh y se ofrece a ayudarla con cualquier asunto que la haya llevado allí.

Esta escena nos recuerda a las clases de Obi Wan Kenobi (Foto: Disney +)

La escena se asemeja a la clase de Yoda en El ataque de los clones, donde enseña a bloquear rayos láser. Yoda queda impresionado cuando un alumno encuentra una solución simple. Luego, habla con Obi-Wan Kenobi sobre un misterio que concierne a la Orden Jedi.

