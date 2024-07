La temporada 1 de “Star Wars: The Acolyte” culminó con su episodio 8 y dejó varias preguntas que podrían abordarse en más capítulos. Antes de la emisión del final del programa, Disney no se había pronunciado sobre el futuro del show creado por Leslye Headland. ¿Cambió la situación después de la emisión del cierre de la producción televisiva? Te contamos lo que se sabe sobre las posibilidades de una renovación de la historia de Mae y Osha.

Hay varios factores que juegan dentro de las decisiones de la renovación de una serie. La audiencia, por supuesto, es una de las claves. Y si bien no ha sido un fracaso total, “The Acolyte” no ha tenido la popularidad de las anteriores entregas de la franquicia.

En el otro extremo, la historia tiene potencial para desarrollar un lado que merece un espacio propio: la historia de los Sith. La aparición de Darth Plagueis apunta a ese lado. También está la responsabilidad de los jedi, el preludio de su caída.

Antes de que te cuente más de la posible temporada 2 de “Star Wars: The Acolyte”, te dejo el tráiler oficial de la serie de Disney Plus:

¿”STAR WARS: THE ACOLYTE” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Todavía no se sabe si “Star Wars: The Acolyte” tendrá una temporada 2. Disney no se ha pronunciado, de manera oficial, sobre la continuación de la serie creada por Leslye Headland. Se espera una resolución después de la emisión del episodio 8 de la primera entrega.

El final de “The Acolyte” abrió el camino para nuevos episodios. Se mostraron nuevos personajes, como Darth Plagueis, y la aparición final del Maestro Yoda. También falta saber más sobre el pasado de Qimir, las consecuencias de la decisión de la maestra Vernestra y lo que pasará con Osha y Mae tras separarse.

Headland, antes del cierre de la producción televisiva, ya había adelantado a Collider que tenía material para seguir desarrollando más temporadas. Sin embargo, le dijo a Nerdist que todavía no tenía una respuesta de Disney.

“No tengo idea. Bueno, no es que no tenga idea. Diría que hay conversaciones. Y no sé cuándo sucederá eso. No sé cuándo se tomará esa decisión”, señaló en el citado medio durante el 10 de julio.

Mae y Osha abrazándose en el final de la serie “Star Wars. The Acolyte” (Foto: Disney Plus)

¿CÓMO VER “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

“Star Wars: The Acolyte” se encuentra disponible en el catálogo de Disney Plus. Para ver la temporada 1 completa de la serie, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

