Al igual que “Star Trek: Discovery”, la serie “Station 19″ se despidió de manera definitiva de las pantallas el pasado 30 de mayo del 2024. Así, con el lanzamiento del episodio “One Last Time” de su temporada 7, la producción le dijo adiós al público que siguió fielmente la historia desde el año 2018. Obviamente, este desenlace incluyó una conexión con “Grey’s Anatomy” y otros detalles interesantes. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, a continuación, te presento el final explicado (ending explained) de la season 7.

Vale precisar que, a lo largo de la trama, la producción se centró en las acciones de un heroico escuadrón de bomberos de Seattle, afincado en la Estación 19.

De esta manera, estrellas como Jaina Lee Ortiz, Jason George, Boris Kodjoe, Grey Damon, Barrett Doss, Jay Hayden, Danielle Savre y Stefania Spampinato se lucieron en el elenco.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Station 19″ - Temporada 7:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STATION 19″ - TEMPORADA 7?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la serie de ABC, nos encontramos con el equipo luchando contra el agresivo incendio forestal que amenazaba con llegar a la Seattle urbana.

Así, aunque el escenario era terrible, cada uno de nuestros protagonistas se concentró en aquellos futuros por los que valía la pena seguir adelante.

Estos fueron: Maya y Carina teniendo hijos, Theo regresando a la estación 19, Travis y Dom viviendo su amor al máximo, Ross y Sullivan casándose, “Crisis One” haciéndose nacional, Beckett reuniéndose con Jinny, Andy juntándose con Jack y los hijos de Ben haciéndolo sentir orgulloso.

Eventualmente, Andy Herrera arriesga su vida para salvar al grupo y, aunque funciona, ella se desmaya y acaba en el hospital... con cicatrices en el cuello a consecuencia de las quemaduras.

Theo Ruiz, por su parte, queda gravemente herido. Sin embargo, consigue recuperarse gracias a los cuidados del equipo de “Grey’s Anatomy”. Lamentablemente, Kate Powell es la víctima mortal del incendio.

Finalmente, aquellos que sobreviven logran cumplir las metas que se propusieron:

Travis Montgomery y Victoria Hughes se dirigen a Washington, D.C., para llevar “Crisis One” a nivel nacional.

y se dirigen a Washington, D.C., para llevar “Crisis One” a nivel nacional. Maya Bishop y Carina DeLuca esperan un segundo hijo.

y esperan un segundo hijo. Natasha Ross y Robert Sullivan están a punto de casarse.

y están a punto de casarse. Ben Warren se prepara para volver al quirófano. ¿Será en el Grey Sloan?

Años más tarde, se revela que Maya se convierte en capitana de la Estación 19, Prue es una nueva novata y Andy es ascendida a jefa de bomberos. Sí, fue una conclusión feliz.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STATION 19″ - TEMPORADA 7?

En una entrevista concedida a People, los showrunners Zoanne Clack y Peter Paige explicaron que este desenlace fue pensado en los fanáticos y en llevar a la vida real el mensaje de la serie.

“Temáticamente, el último discurso de Andy es realmente lo que queríamos decir: 19 no ha terminado. El hecho de que ya no hagamos el programa no significa que los valores, los temas y los principios que hemos defendido durante siete temporadas deban detenerse. Ustedes, los fanáticos, pueden llevar eso a sus vidas. Puedes llevar eso a la acción en tus comunidades. Si te encanta este espectáculo, hónranos llevándolo adelante”, señalaron.

Cabe resaltar que los creativos también aseguraron que siempre estuvo en sus planes que Andy quedara como jefa y deslizaron que ella y Jack terminan juntos.

“Creo que se apoyan el uno en el otro y saben que están ahí el uno para el otro, y lo llevamos a que la relación progresara, pero podría ser prácticamente cualquier cosa”, manifestó Clark.

Por si fuera poco, revelaron que la escena del grupo debajo de la mesa fue, sin dudas, la más emocionante del rodaje.

“Incluimos a casi todos los miembros del elenco, excepto a Andy. Tuvo que envejecer para la última toma del espectáculo. Ella fue a peinarse y maquillarse mientras todos reíamos, llorábamos y hablábamos, y luego regresó y filmamos el último momento de la serie con todos reunidos alrededor de los monitores, todos nosotros juntos”, aseguró Paige.