Es momento de despedirnos de “Sweet Tooth”, la encantadora serie de Netflix con la que conocimos a una variopinta familia de niños híbridos que se robaron el corazón de miles de suscriptores de la plataforma de streaming. Resulta que la tercera temporada es la última del programa, por lo que más de uno está ansioso por averiguar todos los detalles posibles sobre el desenlace de la producción. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la season 3? Pues, si la respuesta es afirmativa... estás de suerte. En esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el show se despide de las pantallas el jueves 6 de junio del 2024, fecha en la que se estrenan sus 8 últimos capítulos en Netflix.

Así, esta entrega se centra en Gus, Jepperd, Wendy y Bear, quienes se embarcan en un viaje a Alaska en busca de la madre de Gus, Pajarita, quien ha estado trabajando para descubrir los misteriosos orígenes de la mortal enfermedad que conocimos a lo largo de la trama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Sweet Tooth” - Temporada 3:

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SWEET TOOTH” - TEMPORADA 3?

1. Cara Gee como Siana

Siana es una de las nuevas incorporaciones al elenco de la serie de Netflix. Ella está interpretada por Cara Gee, actriz canadiense a quien también hemos visto en producciones como “The Expanse”, “The Call of the Wild”, “The Carmilla Movie” y “Strange Empire”.

Cara Gee como Siana y Ayazhan Dalabayeva como Nuka en una escena de la temporada 3 de “Sweet Tooth” (Foto: Netflix)

2. Ayazhan Dalabayeva como Nuka

Nuka es la hija híbrida de Siana. El papel está a cargo de Ayazhan Dalabayeva, joven artista que tiene los títulos “Night Swim”, “Instant Noodle” y “Miracle Workers” en su filmografía.

La joven actriz Ayazhan Dalabayeva interpreta a Nuka en la temporada 3 de “Sweet Tooth” (Foto: Netflix)

3. Kelly Marie Tran como Rosie

Kelly Marie Tran le da vida a Rosie, la enigmática hija de la señora Zhang. Entre los trabajos previos de la estrella, destacan proyectos como “Star Wars: The Last Jedi”, “XOXO”, “Monsterland” y “Sorry for Your Loss”.

Kelly Marie Tran como Rosie en una escena de la temporada 3 de “Sweet Tooth” (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “SWEET TOOTH” - TEMPORADA 3?

4. Christian Convery como Gus

Por supuesto, Gus vuelve a asumir el rol de protagonista. Él es un híbrido mitad humano, mitad ciervo que está empecinado en encontrar a su madre.

Está interpretado por Christian Convery, también integrante de los elencos de “Cocaine Bear”, “One Piece”, “Beautiful Boy”, “The Package” y “Playing with Fire”.

Christian Convery interpreta a Gus en la serie “Sweet Tooth”. Aquí, en una escena de la temporada 3 (Foto: Netflix)

5. Nonso Anozie como Tommy Jeppard

Tommy Jepperd es un viajero y cazador de híbridos reformado que salva a Gus y lo acompaña de mala gana en su viaje para encontrar a su madre.

El actor que se pone en la piel del personaje es Nonso Anozie, famoso por su participación en “Game of Thrones”, “RocknRolla”, “Atonement”, “Ender’s Game” y “Conan the Barbarian”.

Nonso Anozie interpreta a Tommy Jeppard en esta escena de la temporada 3 de “Sweet Tooth” (Foto: Netflix)

6. Stefania LaVie Owen como Bear

Bear es la líder fundadora de la Armada Animal (Animal Army), organización que salva a los híbridos. La actriz que la interpreta es Stefania LaVie Owen, reconocida por obras como “The Lovely Bones”, “Vice”, “Krampus” y “Messiah”.

Stefania LaVie Owen le da vida a Bear en esta escena de la temporada 3 de “Sweet Tooth” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Sweet Tooth” - Temporada 3: