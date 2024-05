“Telma, la unicornio” (“Thelma the Unicorn”), la nueva película animada de Netflix, nos transporta al encantador mundo de una pony llamada Thelma, quien sueña con convertirse en cantante. Basada en los libros infantiles de Aaron Blabey, la historia sigue a Thelma mientras finge ser un unicornio para alcanzar la fama y la atención que tanto anhela. Un personaje clave en esta aventura es Otis, un burro y el mejor amigo de la protagonista, interpretado por el reconocido actor estadounidense Will Forte.

Con una destacada carrera en la comedia, Forte es conocido por su trabajo en “Saturday Night Live” y por crear y protagonizar “The Last Man on Earth.” Además de su talento en la comedia, Forte ha mostrado su versatilidad en películas dramáticas como “Nebraska” (2013) y ha prestado su voz a numerosas películas animadas, incluyendo “Cloudy with a Chance of Meatballs” y “Scoob!”

En una entrevista exclusiva, Forte nos compartió sus experiencias y reflexiones sobre su participación en “Telma, la unicornio,” que se estrenó el 17 de mayo de 2024. Antes de continuar, mira aquí el tráiler.

Para empezar, ¿qué te atrajo al papel de Otis?

FORTE: Bueno, he sido amigo de Jared y Jerusha Hess durante mucho tiempo, así que me contaron sobre la película y me enviaron el guión, que escribieron y me encantó. Quiero decir, solo una oportunidad para volver a trabajar con esos dos, me lanzaría a cualquier situación, pero especialmente por este guión, que fue realmente divertido y tenía un mensaje tan bueno.

¿Y sabías sobre el libro que inspiró el guión?

FORTE: Sí, sabía sobre el libro. Ahora tengo hijos, así que definitivamente tenemos una copia de “Thelma the Unicorn” para leerles.

En la película, Otis sabe que Thelma no necesita aparentar ser algo que no es para demostrar su talento y apoyarla incluso después de haber sido excluido. Entonces, ¿por qué crees que Otis tiene una lealtad tan fuerte hacia Thelma?

FORTE: Oh, solo pienso en mis propios amigos y en lo buenos que son conmigo cuando me equivoco como amigo y en cómo les devolvería el favor si alguna vez lo hicieran o si alguna vez se han equivocado. Así es la amistad, ¿sabes? Simplemente estás ahí para ayudar a las personas cuando necesitan ayuda, y eso es lo que Otis es para Thelma. Ya sabes, Thelma haría lo mismo por Otis si se volteara (la situación).

Will Forte como Otis en la película animada "Telma, la unicornio" (Foto: Netflix)

La película explora los temas de la identidad y la persecución de los sueños. ¿Cómo crees que estos temas resuenan en el público? Dijiste que tienes hijos, así que también con tus hijos o con los espectadores más jóvenes.

FORTE: Bueno, creo que este es un mensaje que parece bastante eterno, pero realmente parece necesario hoy en día. Creo que la gente está tratando de presentar estas imágenes en las redes sociales, y es muy importante mostrarle a la gente que realmente es la sustancia de una persona lo que importa más que el estilo.

Y para tu personaje, algo similar sucedió al final con la escena en la que se convierte en un Pegaso. ¿Cómo crees que lo abordaría Otis?

FORTE: Bueno, creo que para entonces ya habrá aprendido la lección. Ha aprendido la lección que le enseñó Thelma. Pudo verla pasar por toda la situación con ella convirtiéndose en un unicornio falso. Así que creo que inmediatamente supo: “Oh, no voy a seguir ese camino”.

¿Alguna vez en tu vida personal has querido, en algún momento, ser algo diferente o tener este alter ego?

FORTER: Sí, lo creo con seguridad. Hay momentos en mi vida que he pensado en las posibilidades. Cuando era niño quería ser jugador de fútbol y quería ser guitarrista de rock por un tiempo. A medida que crezco, incluso cada vez que veo los Juegos Olímpicos, pienso, oh, me gustaría estar en el equipo de curling. Ya sabes, te das cuenta después de un tiempo: “Hay personas que han trabajado muy duro para lograrlo. No es así de fácil”. Y estoy bastante feliz con cómo ha resultado la vida. He trabajado muy duro para entrar en la comedia y tengo mucha suerte de estar en una posición para seguir trabajando.

¿Puedes compartir algún momento memorable desde la cabina de grabación mientras expresas a Otis? ¿Te llamó la atención alguna escena o línea en particular?

FORTE: Bueno, una de las cosas que más destaca es que muchas veces simplemente grabamos con los directores, Jared y Lynn, y no grabamos con los otros actores. Entonces Jared hará las voces de los otros actores. Y es muy divertido escucharlo hacer esas voces. Es realmente un imitador vocal increíble. Básicamente tiene las voces de los otros personajes. Y es muy divertido cuando haces una escena que tiene, digamos, otras tres personas. Y él está haciendo todas las voces de los tres mientras tú haces estas cosas. Es muy divertido verlo hacer eso. Debería haber sido una de las voces en esto. Quizás lo sea. Yo seguí escuchando gente (en la película) que pensé que tal vez podría ser su voz, pero no creo que él hiciera una voz.

Así que te lo pasaste muy bien grabando las voces con él.

FORTE: Oh, fue muy, muy divertido. Es un tipo fantástico. Lo conozco desde hace años, trabajé con él un par de veces y es una persona tan talentosa y tan buena persona. Y su esposa también es maravillosa. Y me hice amigo de ella y luego de Lynn, con quien trabajé por primera vez, quien era el codirector de Jared. Ella es una persona fantástica. Y luego Pam Coates es otra persona con la que tuve que trabajar, que es la productora que, ya sabes, mantiene todo junto. También he trabajado con ella varias veces. Y es este grupo de personas realmente maravilloso el que lo puso todo junto. Eso es genial. Y entonces fue una experiencia increíble.

Will, has hecho películas animadas antes. Entonces, ¿qué hace que “Thelma the Unicorn” se destaque de otros proyectos tuyos u otras películas en el mercado?

FORTE: Bueno, he podido hacer un montón de películas muy divertidas de las que estoy muy orgulloso. Esta es la primera vez desde que tuve hijos que tengo la oportunidad de ser parte de una película animada. Y fue un deleite. Me enviaron la película hace un par de meses para poder obtener una vista previa y verla. Y pude verlo con mis hijos. E inmediatamente dijeron: “esta es nuestra película favorita”.

Y han visto tantas películas animadas. Fue muy divertido poder compartirlo con ellos, porque he hecho muchas cosas que no son adecuadas para niños. Entonces fue muy divertido tener esta experiencia. La otra cosa es que hay tantos personajes extraños chiflados que mientras lees el guión, no sabes cómo se ven los personajes a menudo. Entonces Jared siempre ha tenido este sentido del humor y un tono únicos. Y es muy divertido lo que ha hecho con estos personajes y sus rasgos visuales y vocales. Es realmente divertido de ver y parece un poco diferente a otras cosas que existen.

