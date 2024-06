Prepárate para una dosis nostálgica de los años 90 con el regreso de “That ‘90s Show”. La serie que nos hizo reír y revivir los días de gloria de Point Place está de vuelta con más episodios, trayendo de vuelta a algunos de nuestros personajes favoritos junto con nuevas caras que prometen añadir aún más diversión y travesuras. Si te emocionaste con la primera parte de la serie de Netflix, la segunda entrega está lista para llevar las aventuras de Leia Forman y su pandilla al siguiente nivel.

Por si no lo recuerdas, en la primera parte, Leia Forman, la hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, pasa sus vacaciones con sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, Wisconsin. Al igual que su padre, Leia se encuentra con un grupo de adolescentes con quienes comparte risas, dilemas y aventuras en el mismo icónico sótano donde Eric y su pandilla vivieron sus momentos inolvidables en “That ‘70s Show”.

En esta nueva temporada, veremos a Leia y sus amigos enfrentarse a los típicos dramas adolescentes, desde primeros amores hasta fiestas descontroladas, todo con el encanto de los años 90. La gran noticia es que Laura Prepon retomará su papel de Donna, siendo la “única miembro del elenco original principal más joven” en regresar para la temporada 2, según Deadline. Sin embargo, esto confirma que Topher Grace no volverá como Eric, ya que otros miembros del elenco original también han confirmado que no repetirán sus papeles.

¿QUIENES SON LOS PERSONAJES DE “THAT 70′S SHOW” QUE REGRESAN?

1. Seth Green como Mitch Miller

Seth Green regresa como Mitch Miller a "That '90s Show" (Foto: Netflix)

En la primera parte, no vimos a todos los personajes de la versión original volver. Seth Green fue uno de los que faltaron, pero eso se ha solucionado para la parte 2, pues regresa como Mitch Miller. Hasta ahora, no se olvida que Eric “se robó a su amor, Donna”. Por ello, Leia tendrá un camino difícil, considerando que quiere trabajar en su tienda.

Por su parte, el actor es conocido por sus participaciones en diversos títulos como “Austin Powes”, “Guardianes de la galaxia”, “Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed”, entre otros.

2. Jim Rash como Fenton

Jim Rash es otro de los veteranos de “That ‘70s Show” que regresa como Fenton, el enemigo mortal de Fez y el propietario de la casa de Sherri. Después de la serie original, el actor se hizo conocido por interpretar a Dean Craig Pelton en “Community”.

3. Laura Prepon como Donna Pinciotti

En la parte 2 de "That '90s Show", Donna Pinciotti será un personaje recurrente (Foto: Netflix)

Antes de “Orange is the New Black” y “The Girl on the Train”, Laura Prepon fue Donna Pinciotti, uno de las favoritas de “That ‘70s Show”. En la primera parte de la secuela, hizo una breve aparición cuando dejó a su hija Leia en casa con sus abuelos para que pase con ellos el verano. Sin embargo, parece que la ahora escritora tendrá más presencia en la serie.

4. Don Stark como Bob Pinciotti

Si Donna regresa, por supuesto que no puede faltar su carismático padre, Bob Pinciotti, muy para el pesar de Red Forman. Al igual que su hija, hizo una breve aparición en la primera parte, pero ahora tendrá más presencia en “That ‘90s Show” ya que está interesado en comprar la casa del costado de los Forman.

Otros personajes que regresan:

Debra Jo Rupp como Kitty Forman

Kurtwood Smith como Red Forman

Wilmer Valderrama como Fez

Tommy Chong como Leo

Wayne Knight como Bruce

¿QUIENES SON LOS PERSONAJES DE “THAT 90′S SHOW” QUE REGRESAN?

Callie Haverda como Leia Forman

¡La heredera de la dinastía Forman está de vuelta! Callie Haverda interpreta a Leia Forman, la nieta de Red y Kitty, que trae su propio toque de los 90 a la serie. Con una personalidad curiosa y valiente, Leia intenta sobrevivir a la adolescencia en la misma casa donde su padre, Eric, causó estragos.

Mace Coronel como Jay Kelso

El hijo del legendario Michael Kelso, Jay Kelso, interpretado por Mace Coronel, es tan encantador y torpe como su padre. Con su sonrisa deslumbrante y su habilidad para meterse en problemas, Jay sigue los pasos de su padre mientras explora la vida adolescente en los 90. ¿Qué travesuras tendrá bajo la manga?

Ashley Aufderheide como Gwen Runck

Ashley Aufderheide nos trae a Gwen Runck, la rebelde con causa del grupo. Con su estilo punk y su actitud desafiante, Gwen no tiene miedo de ser diferente y decir lo que piensa.

Maxwell Acee Donovan como Nate Runck

Maxwell Acee Donovan interpreta a Nate Runck, el hermano de Gwen y el típico chico bueno del vecindario. Con un corazón de oro y un sentido del humor contagioso, Nate es el pegamento que mantiene unido al grupo de amigos. Sin embargo, ahora deberá enfrentarse a las consecuencias de su interés por Leia cuando todavía estaba con Nikki.

Reyn Doi como Ozzie

Reyn Doi da vida a Ozzie, el sarcástico y siempre divertido amigo que todos querríamos tener. Con sus comentarios ingeniosos y su perspectiva única, Ozzie añade una capa extra de humor a cada situación.

Sam Morelos como Nikki

Sam Morelos interpreta a Nikki, la amiga inteligente y apasionada que siempre tiene un plan. En la parte 2, estará más enojada que nunca con Leia por haberse acercado a su exnovio, Nate, y haberselo ocultado.

Andrea Anders como Sherri Runck

Y no podemos olvidar a Sherri Runck, interpretada por Andrea Anders, la madre de Gwen y Nate. Con su carácter fuerte y su amor incondicional por sus hijos, Sherri es una presencia maternal que añade un toque de realismo y calidez a las travesuras adolescentes.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES QUE SE SUMAN A LA PARTE 2 DE “THAT ‘90S SHOW”?

Matt Rife como Travis

Jason Mewes como Bunch

Kevin Smith como Sonny

Carmen Electra como ella misma

Niles Fitch como Cole Carson

Lisa Loeb como ella misma

Brian Austin Green él mismo