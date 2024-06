“The Acolyte” ha ido de menos a más y puso toda la carne en el asador en el episodio 5 con la revelación de la identidad del Maestro de Mae y la muerte de varios personajes. La serie de “Star Wars”, disponible en Disney Plus, ha dado más detalles del misterio detrás de las protagonistas, las hermanas Osha y Mae, así como lo que esconde el Maestro Jedi Sol. En el capítulo anterior, ya había incrementado las expectativas con la aparición del enmascarado Sith, por lo que esperaba la resolución de la batalla.

La presencia del Sith y su poderoso manejo del lado oscuro de la fuerza cerró el episodio 4 de la producción televisiva. Mae llegó al hogar de Kelnacca, pero encontró al wookie muerto con una herida de sable de luz.

Asustada, concluyó que su Maestro se encuentra en la zona y que irá tras su cabeza al entender que la ha traicionado. Sin embargo, afuera de la casa, se instaló el grupo Jedi que fueron a apresarla. Luego, apareció el Sith y el enfrentamiento se tornó ineludible.

Antes de que te cuente más del episodio 5 de “The Acolyte”, te dejo el tráiler oficial de la serie de “Star Wars” en Disney Plus, para que conozcas más de lo que traerá la ficción basada en la historia de George Lucas.

¿QUIÉN ES EL MAESTRO DE MAE EN “THE ACOLYTE”?

El Maestro de Mae es Qimir, el despreocupado proveedor de Mae, quien había fingido ser un errante comerciante mientras medía la lealtad de una de las protagonistas. Jeckie logró romper su caso en el episodio 5 de “The Acolyte”.

Sol parece sentir algo familiar en el Maestro, pero no dio más detalle en la revelación de que era Qimir. El Sith dijo que, como no tenía nombre, los Jedi lo llamaban así. Antes de que su casco cayera, dijo que protegía su rostro para que Sol no afectara sus pensamientos y para no ser reconocido.

El Maestro también reveló uno de sus objetivos: tener a un aprendiz leal, un acólito, y usar su poder sin ataduras ni órdenes de los Jedi. Y, como ya conocían su rostro, no tenía más opción que matarlos a todos.

Sol, además, perdió el control en la batalla y estuvo a punto de matar al Maestro desarmado, yendo en contra de las reglas de los Jedi, pero fue detenido, a tiempo, por Osha. Qimir le dice que él a aceptado su oscuridad, y le preguntó a Sol si él había hecho lo mismo.

Sol en el episodio 5 de la serie “The Acolyte” (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ PERSONAJES DE “THE ACOLYTE” MURIERON EN EL EPISODIO 5?

Además de los Jedi secundarios que acompañaron a Sol, los otros personajes de la serie “The Acolyte” que murieron a manos del Maestro de Mae, en el episodio 5, fueron Yord y Jeckie.

La joven padawan había dado una gran pelea contra el Maestro, con una habilidad superior, en muchos momentos, a los otros Jedi e incluso a Sol. Sin embargo, cuando logra cortarle el caso al Sith, este la asesina cortándola con el sable de luz rojo en el pecho. La niña murió en el acto.

Mientras que Yord regresó con Osha para enfrentarse al Maestro, pero quedó sorprendido al ver que Qimir, el que habían ubicado antes en una tienda de provisiones, era el villano que buscaban. El Sith le dice sorpresa y lo mató rompiéndole el cuello.

Jeckie y Yord murieron en el capítulo 5 de la serie “The Acolyte” (Foto: Disney Plus)

¿CÓMO VER “THE ACOLYTE”?

La serie “The Acolyte” de “Star Wars” se encuentra disponible en el catálogo de Disney Plus. Para ver los episodios completos, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.