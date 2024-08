A pesar de que el último capítulo de “The Acolyte” dejó el camino preparado para una segunda temporada, la nueva serie de “Star Wars” no tendrá nuevos episodios. Un mes después de final de la primera entrega, Disney+ canceló la ficción creada por Leslye Headland. ¿Cuáles fueron las razones? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto y otros detalles sobre el fracaso del proyecto de la popular franquicia.

En entrevistas anteriores, Headland reveló que había presentado sus ideas para una segunda temporada de la ficción protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

Mientras a Collider le comentó que tenía material para seguir desarrollando más temporadas de “The Acolyte”, a Nerdist le confesó que todavía no tenía una respuesta oficial. “No tengo idea. Bueno, no es que no tenga idea. Diría que hay conversaciones. Y no sé cuándo sucederá eso. No sé cuándo se tomará esa decisión”.

Sol (Lee Jung-jae) fue asesinado por Osha (Amandla Stenberg) al final de la serie "Star Wars: The Acolyte" (Foto: Disney+)

¿POR QUÉ “THE ACOLYTE” FUE CANCELADA?

Según Deadline, la noticia no es una sorpresa, ya que aunque tuvo un buen desempeño entre los críticos, con un 78% en Rotten Tomatoes, dividió a los fans de Star Wars, lo que afectó sus números. Los primeros episodios alcanzaron 4,8 millones de vistas en su primer día en el servicio de streaming, pero no logró mantener el impulso.

En sus primeras semanas, “The Acolyte” se ubicó en el Top 10 de Nielsen, pero perdió su lugar tras el cuarto capítulo. Aunque volvió a la lista después del episodio final, no fue suficiente para Disney renovara una serie con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares por temporada.

“THE ACOLYTE”, LA PRIMERA SERIE CANCELADA DE “STAR WARS”

“The Acolyte”, que terminó con Osha asesinando a su antiguo maestro Sol mediante el estrangulamiento con la Fuerza mientras su sable de luz cambiaba de azul a rojo, se convierte así en la primera serie de “Star Wars” para Disney+ en ser cancelada oficialmente, ya que “Obi-Wan Kenobi” fue anunciada como una miniserie, luego se anunció posibles planes de una segunda temporada que al final se cancelaron.

Aunque esta historia de “Star Wars” no funcionó como los creadores esperaban, no se trata del final de la franquicia que cuenta con otras producciones, entre ellas “The Mandalorian” y “Ahsoka”.

El sable de luz de Osha (Amandla Stenberg) se transformó en rojo al final de la serie “Star Wars. The Acolyte” (Foto: Disney+)