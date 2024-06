“The Bear”, comedia dramática que se estrenó en FX on Hulu el 23 de junio de 2022, regresa con su tercera temporada el 26 de junio de 2024. Por supuesto, Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri regresan como Carmy, Richie y Sydney, quienes en los nuevos episodios continúan trabajando para elevar el restaurante titular. Pero ¿qué otros actores regresan en la nueva entrega de la serie creada por Christopher Storer y qué otros se suman al elenco? A continuación, te comparto este y otros datos importantes de la ficción.

La nueva temporada de serie producida por Tyson Bidner tiene diez episodios que se grabaron en marzo de 2024 en Chicago y cuenta con el retorno de Lionel Boyce, Abby Elliott, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt, Molly Gordon, Jon Bernthal, Edwin Lee Gibson, Chris Witaske, Robert Townsend y Will Poulter en sus papeles habituales.

Además, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, John Mulaney, Joel McHale, Gillian Jacobs y Olivia Colman son algunas de las estrellas invitadas que podrían aparecer en la tercera entrega de “The Bear”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE BEAR”

1. Jeremy Allen White como Carmen ‘Carmy’ Berzatto

Jeremy Allen White, conocido por interpretar a Phillip ‘Lip’ Gallagher en la serie “Shameless” y por aparecer en producciones como “Beautiful Ohio”, “The Speed of Life, Afterschool”, “Twelve” y “Homecoming”, da vida a Carmen ‘Carmy’ Berzatto, el galardonado chef de alta cocina de la ciudad de Nueva York que regresa vuelve a Chicago para dirigir el restaurante en quiebra de su difunto hermano Michael.

Jeremy Allen White retoma el rol de Carmen 'Carmy' Berzatto en la temporada 3 de "The Bear" (Foto: FX)

2. Ayo Edebiri como Sydney Adamu

Ayo Edebiri, que fue parte de “Hola, adiós y todo lo que pasó”, “Theater Camp”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Big Mouth”, “Abbott Elementary”, “Black Mirror”, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” y “Inside Out 2″, vuelve a interpretar a Sydney Adamu, una talentosa chef que se une al restaurante como su nueva sous chef bajo la dirección de Carmy. Además, se convierte en socia comercial.

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri vuelven como Carmy y Sydney en la tercera temporada de "The Bear" (Foto: FX)

3. Ebon Moss-Bachrach como Richard ‘Richie’ Jerimovich

Ebon Moss-Bachrach, conocido por interpretar el papel de David Lieberman en “The Punisher” y Desi Harperin en “Girls”, retoma el rol de Richard ‘Richie’ Jerimovich en la tercera temporada de “The Bear”. Se trata del mejor amigo de Mikey y el gerente del restaurante.

Ebon Moss-Bachrach como Richard ‘Richie’ Jerimovich, el mejor amigo de Mikey, en la tercera temporada de "The Bear" (Foto: FX)

4. Lionel Boyce como Marcus Brooks

Lionel Boyce, que apareció en cuatro episodios de “Hap and Leonard” e interpretó a varios personajes en la serie animada “The Jellies!”, da vida a Marcus Brooks, el pastelero principal del restaurante en los nuevos episodios de la comedia dramática.

Lionel Boyce interpreta a Marcus Brooks, mientras que Ayo Edebiri interpreta a Sydney Adamu en la temporada 3 de "The Bear" (Foto: FX)

5. Abby Elliott como Natalie ‘Sugar’ Berzatto

Abby Elliott, hija del actor y comediante Chris Elliott que participó en cuatro temporadas de “Saturday Night Live”, “Ugly Americans”, “How I Met Your Mother”, “Happy Endings”, “Alone Together”, “Star vs. the Forces of Evil”, “Difficult People”, “Alone Together” y “Search Party”, asume el rol de Natalie ‘Sugar’ Berzatto, la hermana de Carmy y copropietaria del restaurante.

Abby Elliott como Natalie ‘Sugar’ Berzatto, la hermana de Carmy, en la tercera temporada de "The Bear" (Foto: FX)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “The Bear”:

Liza Colón-Zayas como Tina Marrero

Matty Matheson como Neil Fak

Oliver Platt como Jimmy ‘Cicero’ Kalinowski

Molly Gordon como Claire

Jon Bernthal como Michael ‘Mikey’ Berzatto

Edwin Lee Gibson como Ebraheim

Chris Witaske como Pete

Robert Townsend como Emmanuel Adamu

Will Poulter como Luca

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “THE BEAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la tercera temporada de “The Bear”, “su búsqueda de la excelencia culinaria llevará al equipo a asumir nuevos retos y pondrá a prueba los lazos que mantienen unido el restaurante. A medida que el equipo crece en tamaño, todos los miembros se esforzarán por alcanzar un mayor compromiso en sus puestos.

En el sector de la restauración nunca se pisa tierra firme y, con un panorama en constante cambio, los retos y las oportunidades surgen a diario. Nuestros chefs han aprendido que cada segundo cuenta, pero esta temporada descubriremos si son capaces de seguir en pie un día más”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE BEAR”?

La tercera temporada de “The Bear” se estrenará el miércoles 26 de junio de 2024 en Hulu a las 9 p.m. ET/6 p.m. PT en Estados Unidos. En el resto de episodios estará disponible en Disney+.