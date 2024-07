CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que su equipo superó la primera noche del nuevo restaurante, a pesar de que Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White) se quedó encerrado en el congelador, en la tercera temporada de “The Bear”, comedia dramática que se estrenó en FX on Hulu el 23 de junio de 2022, él y su equipo buscan alcanzar la excelencia culinaria, así que sumen nuevos retos y ponen a prueba los lazos que mantienen unido el restaurante. A medida que el equipo crece en tamaño, todos los miembros se esfuerzan por alcanzar un mayor compromiso en sus puestos. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas de la serie creada por Christopher Storer? A continuación, te cuento los principales detalles de los nuevos episodios.

La nueva entrega empieza con un recorrido por la experiencia culinaria de Carmy, desde su paso por Nueva York hasta Copenhague. Después de lo que sucedió con Richard ‘Richie’ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Claire (Molly Gordon), Carmen piensa en la manera de acercarse a cada uno de ellos. Consigue disculparse con el primero, pero no tiene el valor de hablar con Claire.

En tanto, Marcus Brooks (Lionel Boyce) se despide de su madre, quien murió mientras él repostero estaba trabajando y no respondía las llamadas. Para conseguir una estrella, el protagonista de la tercera temporada de “The Bear” propone servir un nuevo menú cada día, lo que provoca un enfrentamiento con Richie y Sydney Adamu (Ayo Edebiri), quien cree que su socio no la tiene en cuenta en la decisiones importantes de restaurante.

Sydney Adamu (Ayo Edebiri) no está segura de firmar el contrato de sociedad con Carmy (Jeremy Allen White) en la tercera temporada de "The Bear" (Foto: FX/ Disney+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “THE BEAR”?

El nuevo estándar de Carmy ocasiona un gran gasto, lo que molesta a Natalie ‘Sugar’ Berzatto (Abby Elliott) y a James ‘Cicero’ Kalinowski (Oliver Platt). Por su parte, Sydney aún no firma el contrato de sociedad ni se anima a revisarlo. Mientras visita su nuevo departamento, se encuentra con Adam Shapiro, quien la elogía por su trabajo.

Al parecer, un crítico gastronómico ha visitado el restaurante “The Bear”, lo que pone nerviosos a Carmy y a su equipo. Cada día surgen nuevos problemas y conflictos, uno de ellos es el gasto excesivo. Para resolver esto último, Cicero convoca a un amigo al que llama el Ordenador. El experto en números encuentra la manera de reducir costos: despedir a personal prescindible.

¿Quién es el elegido? Marcus. El ordenador considera que el trabajo del repostero no es tan necesario, sin embargo, sus compañeros opinan lo contrario. Por otro lado, Richie recibe la invitación a la boda de su ex y considera lo mejor para su hija. Natalie entra en labor de parto y al no poder comunicarse con nadie, llama a su madre, Donna Berzatto (Jamie Lee Curtis).

Cuando Carmy se entera del cierre de un restaurante que marcó su carrera culinaria, empieza a meditar sobre el futuro de su proyecto. Cada vez surgen más dudas y su distanciamiento de Claire no deja de atormentarlo. No tiene el valor de llamarla para disculparse, pero teme que su decisión sea la equivocada y le esté cerrando la puerta a la felicidad.

Carmy (Jeremy Allen White) no se atreve a llamar a Claire (Molly Gordon) para disculparse en la tercera temporada de "The Bear" (Foto: FX)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “THE BEAR”?

Sydney también tiene dudas, ya que Adam Shapiro le ofreció encargarse del menú de su nuevo restaurante. ¿El caos de “The Bear” o la oportunidad de brillar en su propia cocina? ¿Qué escogerá? Sydney considera ser honesta con Carmy, pero guarda silencio cuando él la invita a la última noche de servicio del restaurante Ever.

En tanto, Cicero le advierte a Carmy que dejará de financiar su restaurante si recibe una mala reseña del misterioso crítico gastronómico. Una vez más, Carmy se debate entre llamar o no a Claire, pero al final decide no hacerlo, así que algunos de sus cocineros buscan a la joven en el hospital donde trabaja para contarle cómo se siente Carmy.

Durante la última noche del restaurante Ever, Carmy no puede dejar de ver a David Fields y a pesar de las advertencias de Sydney y Luca (Will Poulter), lo confronta por el maltrato que recibió mientras trabajaba con él. Más tarde, una conversación con la chef Terry (Olivia Colman) lo tranquiliza.

Al final de la tercera temporada de “The Bear”, la tan temida reseña es publicada, pero no queda claro si es positiva o negativa. Además, Sydney aún no toma una decisión sobre su futuro laboral.