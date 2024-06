Basada libremente en el fotolibro de 1967 de Danny Lyon, “The Bikeriders” (”El club de los vándalos en español) es una película dramática que narra la historia de los miembros del club de motociclistas Vandals. La encargada de relatar lo que sucede a lo largo de una década es Kathy (Jodie Comer), la esposa de Benny (Austin Butler), quien sigue sin dudar a su líder Johnny (Tom Hardy). Aunque Kathy trata de acompañar a su pareja, cuando el grupo se vuelve más peligroso y amenaza con convertirse en una pandilla más siniestra, debe tomar una importante decisión. ¿Qué otros actores conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto.

La fotografía principal de la cinta escrita y dirigida por Jeff Nichols comenzó en Cincinnati, Ohio, en octubre de 2022 y concluyó en diciembre del mismo año, bajo la producción de Sarah Green, Arnon Milchan y Brian Kavanaugh-Jones. El largometraje que tiene una duración de 116 minutos se estrenará el 21 de junio de 2024 en Estados Unidos.

Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus, Boyd Holbrook, Damon Herriman, Beau Knapp, Emory Cohen, Karl Glusman, Toby Wallace y Happy Anderson completan el reparto de “The Bikeriders”. Pero ¿quién es quién en la nueva película?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BIKERIDERS”

1. Jodie Comer como Kathy

Jodie Comer, actriz británica que tiene dos Premios de la Academia Británica de la Televisión, un Premio Primetime Emmy, un Premio Tony, y un Premio Laurence Olivier, interpreta a Kathy, la esposa de Benny. Su relación amorosa se complica debido a que el miembro de Vandals MC cae bajo el dominio de su carismático líder Johnny.

Jodie Comer como Kathy, la esposa de Benny, en la película dramática "The Bikeriders" (Foto: Universal Pictures)

2. Austin Butler como Benny

Austin Butler, que destaca por su participación en películas como “Once Upon a Time in Hollywood”, “Elvis” y “Dune: parte dos” y en series como “The Carrie Diaries”, “The Shannara Chronicles” y “Masters of the Air”, da vida a Benny, el miembro más nuevo de Vandals MC. A pesar de que su reciente incorporación, se convierte en el eje central de varios momentos violentos.

Austin Butler interpreta a Benny, nuevo miembro de los Vandals, en “The Bikeriders”, película sobre un famoso club de motociclistas de Chicago (Foto: Focus Features)

3. Tom Hardy como Johnny

Tom Hardy, conocido por las películas de “Venom”, “The Dark Knight Rises”, “Mad Max: Fury Road”, “The Revenant”, “Warrior”, “Legend”, “Bronson”, “Tinker Tailor Soldier Spy”, “Stuart: A Life Backwards”, “Inception”, “Dunkerque”, “Taboo” y “Peaky Blinders”, asume el papel de Johnny, el fundador y líder de Vandals MC. Se convierte en el mentor de Benny.

Tom Hardy da vida a Johnny, el líder de la banda de motociclistas, en la película dramática "The Bikeriders" (Foto: Universal Pictures)

4. Michael Shannon como Zipco

Michael Shannon, nominado al Oscar como mejor actor de reparto por “Revolutionary Road” (2008) y por “Animales nocturnos” (2016) y reconocido por participar en la serie “Boardwalk Empire” y en las películas “El hombre de acero”, “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “The Flash”, da vida a Zipco en “The Bikeriders”.

Michael Shannon interpreta a Zipco, parte de los Vandals MC, en la película dramática "The Bikeriders" (Foto: Universal Pictures)

5. Norman Reedus como Funny Sonny

Norman Reedus, mejor conocido por dar vida a Daryl Dixon en la serie post-apocalíptica “The Walking Dead” y en su spin-off “The Walking Dead: Daryl Dixon”, es el encargado de interpretar a Funny Sonny en la nueva película.

Norman Reedus como Funny Sonny, miembro de la banda de motociclistas, en la película dramática "The Bikeriders" (Foto: Universal Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Bikeriders”:

Mike Faist como Danny Lyon

Boyd Holbrook como Cal

Damon Herriman como Brucie

Beau Knapp como Wahoo

Emory Cohen como Cockroach

Karl Glusman como Corky

Toby Wallace como The Kid

Happy Anderson como Big Jack

¿DE QUÉ TRATA “THE BIKERIDERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘The Bikeriders’ sigue el ascenso de un club de motociclistas del medio oeste, los Vándalos. Visto desde el punto de vista de los integrantes, el club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original”.

¿CÓMO VER “THE BIKERIDERS”?

“The Bikeriders” se estrenó en el 50.º Festival de Cine de Telluride el 31 de agosto de 2023. Su estreno en cines estaba previsto para el 1 de diciembre de 2023, pero se retrasó debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023 y finalmente se estrenará el 21 de junio de 2024 en Estados Unidos.