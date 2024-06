Como si sus papeles en “Elvis” y en “Masters of the Air” no fueran suficientes para establecer a Austin Butler como uno de los hombres más apuestos en Hollywood, ahora regresa con “The Bikeriders” (“El club de los vándalos” en español). Esta película de drama criminal estadounidense fue escrita y dirigida por Jeff Nichols, conocido por su habilidad para crear narrativas envolventes y personajes complejos. Si quieres conocer más al respecto, aquí te lo cuento.

“The Bikeriders” nos lleva a la década de 1960 y está inspirada en el fotolibro de 1967 del mismo nombre, creado por Danny Lyon.

Completan el reparto estelar Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist y Norman Reedus, quienes juntos dan vida a una trama llena de acción, lealtades cuestionadas y la lucha por mantener una visión original en un mundo que se torna cada vez más oscuro y peligroso.

Tom Hardy interpreta a Johnny, el jefe de la banda Vandals MC en "The Bikeriders" (Foto: Focus Features)

¿DE QUÉ TRATA “THE BIKERIDERS”?

“The Bikeriders” te transporta a la vibrante y tumultuosa década de 1960, donde seguimos el electrizante ascenso de los Vandals MC, un club de motociclistas ilegales de Chicago. A través de las vidas entrelazadas de sus miembros y sus familias, la película pinta un retrato crudo y emocionante de una hermandad que empieza como un refugio para los marginados de la sociedad.

A medida que avanzamos por una década llena de cambios culturales y sociales, vemos cómo los Vandals MC evolucionan de ser una familia sustituta llena de camaradería y espíritu rebelde a convertirse en un violento sindicato del crimen organizado.

MIRA EL TRÁILER DE “THE BIKERIDERS”

¿CÓMO VER “THE BIKERIDERS”?

“The Bikeriders” está programada para estrenarse el jueves 20 de junio en salas de cine en Latinoamérica y el viernes 21 de junio en Estados Unidos y Reino Unido.