La vida de una feliz pareja que espera a su primer bebé se vuelve una pesadilla cuando se ven obligados a hacerse cargo de un familiar muy peculiar en “The Front Room”, película de terror psicológico escrita y dirigida por el dúo de cineastas Max Eggers y Sam Eggers, quienes anteriormente colaboraron con su hermano Robert Eggers en películas como “The Lighthouse” y “The Witch”. El comportamiento errático de la anciana y su misterioso pasado amenazan con desbaratar la relación de Belinda (Brandy Norwood) y Norman (Andrew Burnap). ¿Quieres conocer más datos sobre la nueva cinta? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y más detalles relevantes.

Brandy, Kathryn Hunter, Andrew Burnap y Neal Huff son los protagonistas del largometraje, producido por Two & Two Pictures y 2AM. Mientras que David Manis, Mary Catherine Wright, Ellen J. Maddow, Mary Testa, Morgen McKynzie, Kerry Flanagan, Wendy Heagy, Rueby Wray, Chasity Orr, Charlize Orr, Scottie DiGiacomo, Toree Hill y Desi Ramos completan el reparto.

“THE FRONT ROOM”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“The Front Room” no está inspirada en una historia real, pero se basa en el cuento del mismo nombre de Susan Hill, publicado en su colección de 2016 “The Travelling Bag and Other Ghostly Stories”.

Andrew Burnap interpreta a Norman, mientras que Brandy Norwood interpreta a Belinda en la película de terror "The Front Room" (Foto: A24)

¿DE QUÉ TRATA “THE FRONT ROOM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Front Room”, “todo se va al infierno para Belinda, que está embarazada, después de que su suegra se mude con ella. Mientras la diabólica invitada intenta poner sus garras sobre la niña, Belinda debe poner un límite en algún punto...”

Por lo que he visto en el tráiler, Belinda no está de acuerdo con la llegada de su suegra a su hogar, sobre todo, después de que Solange se apodera de la habitación destinada a su bebé. La extraña mujer menciona que es miembro de las Hijas Unidas de la Confederación, una asociación de personas descendientes de soldados que lucharon por la Confederación en la Guerra Civil de Estados Unidos. Además, cree que el Espíritu Santo la posee y le otorga poderes.

¿CÓMO VER “THE FRONT ROOM”?

“The Front Room” se estrenará el viernes 6 de septiembre de 2024 en los cines de Estados Unidos, mientras que a España llegará el 20 de septiembre.

TRÁILER DE “THE FRONT ROOM”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE FRONT ROOM”

Brandy Norwood como Belinda

Kathryn Hunter como Solange

Andrew Burnap como Norman

Neal Huff como Pastor Lewis

David Manis

Mary Catherine Wright

Ellen J. Maddow

Mary Testa como Mary

Morgen McKynzie

Kerry Flanagan como Dr. Rayne

Wendy Heagy

Rueby Wray

Chasity Orr

Charlize Orr

Scottie DiGiacomo

Toree Hill

Desi Ramos

Kathryn Hunter asume el rol de Solange, la madre de Norman, en la película de terror psicológico "The Front Room" (Foto: A24)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE FRONT ROOM”?

“The Front Room”, que cuenta con Babak Anvari, Lucan Toh, David Hinojosa y Julia Oh como productores, tiene una duración de 95 minutos, es decir, 1 hora y 35 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE FRONT ROOM”?

El rodaje de “The Front Room” se realizó en agosto y septiembre de 2022 en Nueva Jersey, asimismo, en una casa en Boonton, un edificio de oficinas en Parsippany–Troy Hills y la Universidad Fairleigh Dickinson en Florham Park.