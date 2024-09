Amelia está a punto de casarse con el heredero de una de las fortunas más grandes de Nantucket, pero una muerte repentina arruina los planes de boda del personaje interpretado por Eve Hewson en “La pareja perfecta” (“The Perfect Couple” en su idioma original), serie de Netflix creada por Jenna Lamia y dirigida por Susanne Bier. ¿Qué otros actores forman parte del reparto del drama de misterio? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del elenco.

La ficción basada en la novela homónima de 2018 de Elin Hilderbrand se grabó en lugares como Nantucket, Chatham, Eastward Point, Harwich y Cape Cod desde junio de 2023. Además, cuenta con Jenna Lamia, Susanne Bier, Nicole Kidman, Por Saari, Shawn Levy, Josh Barry, Gail Berman, Elin Hilderbrand y Hend Bagdad como productores ejecutivos.

Nicole Kidman, Liev Schreiber , Dakota Fanning y Eve Hewson son los protagonistas de “La pareja perfecta”, que tiene seis episodios. Mientras que Billy Howle, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin, Isabelle Adjani, Michael Beach y Nick Searcy completan el reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PAREJA PERFECTA”

1. Nicole Kidman como Greer Garrison Winbury

Nicole Kidman, que ha ganado un premio de la Academia, un premio BAFTA, dos premios Primetime Emmy y seis premios Globo de Oro, y apareció en proyectos recientes como “A Family Affair” y “Being the Ricardos”, interpreta a Greer Garrison Winbury, la glamorosa madre del novio y famosa novelista.

Nicole Kidman como Greer Garrison Winbury, la madre del novio en la serie "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

2. Liev Schreiber como Tag Winbury

Liev Schreiber, que participó en películas como “Scream” “The Hurricane”, “Hamlet”, “The Manchurian Candidate”, “The Painted Veil”, “X-Men Origins: Wolverine”, “Spotlight”, “The French Dispatch” y “Asteroid City”, asume el rol de Tag Winbury, el apuesto padre del novio.

Liev Schreiber interpreta a Tag Winbury y Nicole Kidman interpreta a Greer Garrison Winbury en la serie "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

3. Dakota Fanning como Abby Winbury

Dakota Fanning, recordada por películas como “Uptown Girls”, “El gato en el sombrero”, “Man on Fire”, “La guerra de los mundos”, “La telaraña de Carlota”, “La vida secreta de las abejas” y “Coraline”, interpreta a Abby Winbury en “La pareja perfecta”. Se trata de la cuñada del novio.

Dakota Fanning asume el rol de Abby Winbury, la cuñada del novio, en la serie "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

4. Eve Hewson como Amelia Sacks

Eve Hewson, que ha aparecido en películas como “Blood Ties”, “Bridge of Spies” y “Robin Hood”, y en series como “Behind Her Eyes” y “Bad Sisters”, es la encargada de interpretar a Amelia Sacks, la novia de Benji Winbury que planea un boda perfecta hasta que aparece un cadáver en la playa.

Eve Hewson interpreta a Amelia Sacks, la novia, en la serie de drama y misterio "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

5. Billy Howle como Benji Winbury

Billy Howle, conocido por sus papeles en las series “Glue”, “MotherFatherSon”, “The Serpent”, “The Beast Must Die”, da vida a Benji Winbury, el novio e hijo de Tag y Greer Garrison Winbury.

Eve Hewson da vida a Amelia Sacks y Billy Howle da vida a Benji Winbury en la serie de drama y misterio "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La pareja perfecta”:

Meghann Fahy como Merritt Monaco

Ishaan Khattar como Shooter Dival

Jack Reynor como Thomas Winbury

Sam Nivola como Will Winbury

Mia Isaac como Chloe Carter

Donna Lynne Champlin como Nikki Henry

Isabelle Adjani como Isabel Nallet

Michael Beach como Dan Carter

Nick Searcy como Deputy Carl

¿DE QUÉ TRATA “LA PAREJA PERFECTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La pareja perfecta”, “Amelia Sacks está a punto de casarse con alguien de una de las familias más ricas de Nantucket. A su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury, no le hace mucha gracia; no obstante, no repara en gastos a la hora de planear lo que promete ser la boda de la temporada… al menos, hasta que aparece un cadáver en la playa. A medida que se van revelando secretos, el escenario se prepara para una investigación real digna de las páginas de una de las novelas de Greer. De repente, todos son sospechosos”.

¿CÓMO VER “LA PAREJA PERFECTA”?

“La pareja perfecta” se estrenará el jueves 5 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie de drama y misterio solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.