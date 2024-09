Una de las cosas que ha llamado la atención de “La pareja perfecta” (“The Perfect Couple” en su idioma original), además de su intrigante trama, es el baile de los créditos iniciales de la serie de Netflix. Los miembros del elenco de la ficción basada en la novela homónima de Elin Hilderbrand se reunieron en la playa para bailar la misma coreografía al ritmo de una canción de Meghan Trainor. ¿Cómo surgió la idea? A continuación, te cuento la historia detrás de dicha secuencia.

La canción elegida fue “Criminals” y resulta apropiada considerando que la trama gira en torno a una boda que se cancela debido a un asesinato. Los personajes principales se convierten en sospechosos y las primeras pistas señalan a varios como responsables. Tras la investigación policial, se revelan algunos secretos de los protagonistas del drama de misterio creado por Jenna Lamia y dirigido por Susanne Bier.

La secuencia de baile de “La pareja perfecta” fue diseñada por la coreógrafa Charm La’Donna y sirve para establecer el tono de la serie. “Coloca al espectáculo en un espacio muy definido de ‘Esta es una realidad ligeramente aumentada y, como público, puedes permitirte divertirte y disfrutarla’”, indicó Susanne Bier a Tudum. “Había algo muy alegre en que todos lo hicieran”.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL BAILE DE LOS CRÉDITOS INICIALES DE “LA PAREJA PERFECTA”?

La idea inicial de incluir un baile en la serie de Netflix surgió de la productora ejecutiva Gail Berman (“Wednesday”). “Pensamos que era muy divertido, así que lo teníamos en mente”, contó la showrunner a Tudum. Tras recibir algunas sugerencias de canciones, Bier escogió “Criminals” de Trainor.

Inicialmente, la secuencia de baile de “The Perfect Couple” era parte de sueño presentado al comienzo del quinto episodio, pero cambiaron el rumbo para facilitarle el trabajo al equipo de producción. “A Susanne se le ocurrió la brillante idea de que si usábamos un baile como ese en los créditos iniciales, la gente se daría cuenta de inmediato de que sí, se trata de una historia de misterio y de suspense, pero también de que se van a divertir mucho, así que siéntense y disfruten del viaje”, explicó Lamia.

“Creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que el tono del programa no es ‘The Undoing’ ni nada que Susanne haya hecho antes; se trata de una divertida historia de misterio y asesinato. Seguro, alguien va a morir, pero también se van a reír”, agregó la showrunner.

El elenco de “The Perfect Couple” se opuso al baile

Nicole Kidman, Dakota Fanning, Liev Schriber y los demás actores no estaban convencidos de realizar la escena de baile. De hecho, crearon un grupo de WhatsApp para intentar que cancelaran la secuencia. En conversación con Variety, Meghann Fahy, que interpreta a Merritt Monaco, la mejor amiga de la novia y dama de honor, contó que, “todos estaban en ese grupo diciendo que no querían hacer esto porque simplemente no entendíamos”.

“En realidad, tengo un problema muy, muy grande con el aprendizaje de la coreografía, así que estaba muy nerviosa por ello”, añadió. Por su parte, Ishaan Khattar, quien da vida al padrino y al amigo del novio, dijo: “No creo que ninguno de nosotros pudiera entender cómo se hacía esta coreografía con estos personajes. Pensamos: ‘¿Dónde encaja esto en el esquema de las cosas? ¡Esto no era parte de la tarea!’”.

Nicole Kidman, que interpreta a la famosa novelista Greer Garrison Winbury, fue una de las más reacias a realizar la coreografía. “Porque no me pareció que Greer bailara. Me pareció que Greer miraría”, argumentó. “Pero bailé como Greer. Creo que es genial y estoy muy contenta de que nos hayan hecho bailar a todos. Porque hay algo de alegría en ello”.

Los protagonistas de la serie "La pareja perfecta" realizan un coreografía en la escena de los créditos iniciales (Foto: Netflix)