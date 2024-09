Creada por Jenna Lamia y dirigida por Susanne Bier, “La pareja perfecta” (“The Perfect Couple” en su idioma original) es una serie de Netflix que sigue a Amelia Sacks (Eve Hewson) poco antes de su boda con Benji Winbury (Billy Howle), el heredero de una de las fortunas más grandes de Nantucket. Los planes se arruinan debido a que aparece un cadáver en la playa. La intervención de la policía y la prensa empeoran la situación, ya que todos se convierten en sospechosos. Este drama de misterio, ¿se basa en una historia de la vida real?

Además de Hewson y Howle, la ficción de seis episodios cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Liev Schreiber , Dakota Fanning, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin, Isabelle Adjani, Michael Beach y Nick Searcy.

“La pareja perfecta”, que se estrenará el 5 de septiembre de 2024, cuenta con Jenna Lamia, Susanne Bier, Nicole Kidman, Por Saari, Shawn Levy, Josh Barry, Gail Berman, Elin Hilderbrand y Hend Bagdad como productores ejecutivos.

Amelia Sacks (Eve Hewson) y Benji Winbury (Billy Howle) deben cancelar su boda debido a una muerte en la serie "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

“LA PAREJA PERFECTA”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es no. “The Perfect Couple” no está inspirada en una historia de la vida real, pero se basa en la novela más vendida del New York Times de Elin Hilderbrand. El libro homónimo se publicó en 2018 y al igual que sus otras novelas románticas está ambientada en Nantucket y sus alrededores.

“‘The Perfect Couple’ es una serie de misterio ambientada durante el fin de semana del 4 de julio en la isla de Nantucket”, señaló Lamia a Tudum. “Es jugosa, elegante, tensa y un poco sensual. Es mi tipo de programa favorito para ver; un thriller con múltiples historias de amor entrelazadas en la narrativa”.

Por otro lado, en 2019, la revista New York llamó a Hilderbrand “la reina de las lecturas de playa”. La novelista estadounidense de 55 años también escribió “The Love Season”, “A Summer Affair”, “Winter Storms”, “Golden Girl”, “The Five-Star Weekend” y la trilogía “Paradise”.

Respecto a estos últimos libros, en 2021 se anunció que Ellen Pompeo (“Grey’s Anatomy”) estaba produciendo una serie de las novelas “Winter in Paradise”, “What Happens in Paradise” y “Troubles in Paradise”.

Nicole Kidman interpreta a Greer Garrison Winbury en "La pareja perfecta", serie basada en la novela de Elin Hilderbrand (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA PAREJA PERFECTA”?

“La pareja perfecta” se estrenará el jueves 5 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie de drama y misterio solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.