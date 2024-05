Los aterradores asesinos enmascarados, Scarecrow, Pin-Up Girl y Dollface, vuelven a atacar en “The Strangers: Chapter 1″, película de terror dirigida por Renny Harlin (”Riesgo total”, “Duro de matar 2″ y “Exorcista: el comienzo”) y escrita por Alan R. Cohen y Alan Freedland, a partir de una historia de Bryan Bertino. Se trata de la tercera entrega de la franquicia y será la primera de una nueva trilogía de películas independientes. ¿Quiénes son los protagonistas? Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez encabezan el elenco, pero ¿qué otros actores conforman el elenco? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

La fotografía principal del largometraje que tiene una duración de 91 minutos comenzó en septiembre de 2022 en Bratislava, Eslovaquia, y concluyó en noviembre del mismo año. Tuvo su estreno mundial en Regal L.A. Live el 8 de mayo de 2024 y llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de mayo.

Richard Brake, Gabriel Basso, George Young, Ema Horvath, Ella Bruccoleri, Florian Clare, Rebecka Johnston, Ryan Bown, Milo Callaghan, Janis Ahern, Ben Cartwright, Brooke Lena Johnson, Sara Freedland, Rafaella Biscayn, Pablo Sandstrom y Rachel Shenton completan el reparto de “The Strangers: Chapter 1″.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE STRANGERS: CHAPTER 1″

1. Madelaine Petsch como Maya

Madelaine Petsch, conocida por interpretar a Cheryl Blossom en la serie “Riverdale” y por películas como “The Curse of Sleeping Beaut”, “Polaroid”, “Sightless”, “About Fate” y “Hotel for the Holidays”, da vida a Maya, una mujer que junto a su novio recorre el mundo. En su último día de travesía se detienen en Venus, Oregón, y rentan una cabaña en el bosque, lo que convierte en una pesadilla por el acoso de tres personajes siniestros.

Madelaine Petsch asume el papel de Maya, una de las victimas de los asesinos de "The Strangers: Chapter 1" (Foto: Lionsgate Films)

2. Froy Gutierrez como Ryan

Froy Gutierrez, recordado por interpretar a Nolan Holloway en la serie “Teen Wolf” y por películas como “The Vampyre”, “Dembanger” y “Hocus Pocus 2″, asume el rol de Ryan, la pareja de Maya que debe enfrentarse a tres asesinos enmascarados.

Froy Gutierrez interpreta a Ryan, el novio de Maya, en la película de terror "The Strangers: Chapter 1" (Foto: Lionsgate Films)

3. Richard Brake como Sheriff Rotter

Richard Brake, conocido por dar vida a Joe Chill en “Batman Begins” y al Rey de la Noche en la cuarta y quinta temporada de “Game of Thrones”, interpreta al Sheriff Rotter en la película “The Strangers: Chapter 1″. Se trata del oficial de policía de Venus, Oregón. ¿Ayudará a Maya y Ryan?

Richard Brake como Sheriff Rotter en "The Strangers: Chapter 1" ¿Qué rol tendrá este personaje en la nueva película? (Foto: Lionsgate Films)

4. Gabriel Basso como Gregory

Gabriel Basso, quien protagonizó la película de ciencia ficción “Super 8″, la comedia dramática “The Kings of Summer” y la serie de Netflix “El agente nocturno”, es el encargado de dar vida a Gregory. Aún no se ha revelado más detalles sobre este y otros personajes.

Estos son los actores que completan el reparto de “The Strangers: Chapter 1″:

Gabriel Basso como Gregory

George Young como Howard

Ema Horvath como Shelly

Ella Bruccoleri como Jasmine

Florian Clare como Chris Sampson

Rebecka Johnston como Lucy

Ryan Bown como Jeff Morell

Milo Callaghan como Wayne

Janis Ahern como Carol

Ben Cartwright como Rudy

Brooke Lena Johnson como Danica

Sara Freedland como Annie

Rafaella Biscayn como Eden

Pablo Sandstrom como Neil

Rachel Shenton como Debbie

¿DE QUÉ SE TRATA “THE STRANGERS: CHAPTER 1″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Strangers: Chapter 1″, Maya es una joven mujer que inicia una nueva vida con su prometido. Durante un viaje en auto deben de hospedarse en una cabaña en renta en lo profundo de un bosque; es ahí donde se vuelven presa de unos extraños enmascarados que los atacan sin advertencia y sin razón. Lo que parecería una lucha por sobrevivir los llevará a conocer su valor y su astucia”.

¿CÓMO VER “THE STRANGERS: CHAPTER 1″?

“The Strangers: Chapter 1″ será el viernes 17 de mayo de 2024 en los cines de Estados Unidos.