Después de cuatro exitosas temporadas llegó a su fin “The Umbrella Academy”, la serie que mantuvo enganchada a la audiencia desde que aterrizó en Netflix en 2019, año en el que vimos cómo un grupo de niños con poderes, que fue adoptado por un excéntrico multimillonario, lucha contra el crimen; además de resolver la muerte de su padre, destapan secretos perturbadores y una amenaza contra la humanidad. Si bien, cada entrega cautivó al público, muchos de sus seguidores se preguntan por qué tuvo que despedirse en la edición cuatro. ¿También te haces la misma interrogante? A continuación, te revelamos la verdadera razón por la que se dio por concluida la historia de la familia Hargreeves.

Antes te precisamos que la serie de superhéroes se basa en la serie de cómics de Gerard Way y Gabriel Bá del mismo nombre, aunque la adaptación del gigante de streaming es libre en comparación del material original.

Los hermanos Hargreeves han sufrido una serie de cambios a lo largo de la historia de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

EL MOTIVO QUE LLEVÓ A “THE UMBRELLA ACADEMY” TERMINAR EN LA TEMPORADA 4

A pesar de que llegó a su fin “The Umbrella Academy” en la temporada cuatro, dos miembros del reparto revelaron los verdaderos motivos por el que la serie se despidió. Ritu Arya, la actriz que interpretó a Lila Pitts, y Justin H. Min, quien dio vida a Ben Hargreeves, contaron a People por qué el programa no fue renovado para otra entrega.

Cabe precisar que el showrunner Steve Blackman tenía planeado continuar con una quinta temporada, por lo que había convocado al elenco, pero los propios actores decidieron dar por finalizada su participación. Si estás pensando que todo concluyó em malos términos, estás equivocado, pues fue todo lo contrario.

“Creo que había mucho más por explorar, especialmente para mí, con el material de Lila y Five en el metro, todos esos mundos diferentes. Me hubiera encantado poder explorar todo eso mucho más. Creo que es un concepto genial, pero se desarrolla muy rápido y es exactamente lo que se supone que debe ser”, señaló Justin H. Min.

Por su parte, Ritu Arya añadió: “Obviamente pasaron muchas cosas, la principal fue la pandemia y la huelga que retrasó todo. Casi pasamos un año entre cada una de las temporadas. Alguien como Aidan, literalmente ha crecido ante nuestros ojos. Sabíamos que en cierto punto se volvería insostenible para nosotros prolongar este proceso. Creo que terminarlo en la cuarta temporada fue la decisión correcta y cerrar todas esas historias y preguntas que los fanáticos han tenido a lo largo de los años”.

Aunque la serie llegó a su fin, no descartan continuar con la historia en un spin-off. “Sería muy emocionante. Ya hay cómics spin-off del personaje de Klaus. Creo que Robbie [Sheehan] se divertiría mucho con eso. Creo que a Aidan le encantaría algo con Five. Me encantaría ver eso. Cualquiera de ellos, en realidad. Creo que esa es la belleza de una buena escritura. Han escrito estos personajes completamente desarrollados para que, si quisiéramos profundizar más en cualquiera de ellos, pudieran hacerlo más”, preció Min.