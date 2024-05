¡Es momento de decirle adiós a los hermanos superhéroes más famosos de Netflix! Resulta que la serie “The Umbrella Academy” se despide de las pantallas con su temporada 4, por lo que más de un fan está ansioso por averiguar todos los detalles sobre la conclusión de la historia. En ese sentido, quizá te gustaría conocer a los actores y personajes de la season 4. Pues, para tu buena suerte, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que los últimos capítulos de la serie se estrenan el jueves 8 de agosto del 2024 y se centran en un giro importante para la trama: hay una nueva línea temporal dictada por Reginald y los hermanos Hargreeves ya no tienen sus poderes.

Por si fuera poco, nuestros protagonistas se enfrentan a nuevos enemigos que quieren borrarlos de la existencia... lo que hace que nos preguntemos: ¿realmente podrán enfrentarse a ellos sin sus habilidades especiales?

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Umbrella Academy” - Temporada 4:

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE UMBRELLA ACADEMY” - TEMPORADA 4?

1. Nick Offerman como Gene Thibedeau

Gene Thibedeau es un nuevo personaje de la serie. Al igual que su esposa, él es un maestro de un colegio comunitario que sufre el caso más extremo de déjà vu que esta línea temporal ha visto jamás.

El actor que lo interpreta es Nick Offerman, ganador del Emmy por su estupendo trabajo como estrella invitada de “The Last Of Us”. En su filmografía, también se encuentran títulos como “We’re the Millers”, “Civil War” y, por supuesto, “Parks and Recreation”.

Nick Offerman ganó el Emmy gracias a su trabajo como Bill en la serie "The Last of Us". Ahora, es integrante del elenco de la serie "The Umbrella Academy" de Netflix (Foto: HBO)

2. Megan Mullally como Jean Thibedeau

Megan Mullally, esposa de Nick Offerman en la vida real, le da vida a la esposa de Gene: Jean Thibedeau. Ella también padece de un extraño caso de déjà vu extremo.

Previamente, hemos visto a la actriz en “Will & Grace”, “The Kings of Summer”, “Why Him?”, “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day”, entre otros proyectos.

Nick Offerman y Megan Mullally son esposos en la vida real. Ambos son parte del elenco de la serie "The Umbrella Academy 4" de Netflix (Foto: AFP)

3. David Cross como Sy Grossman

Sy Grossman es un tímido hombre de familia y propietario de un negocio que está desesperado por reencontrarse con su distanciada hija. Así, no se detendrá ante nada para recuperarla.

El artista que asume este rol es David Cross, también integrante de los elencos de “School for Scoundrels”, “Kill Your Darlings”, “Men in Black” y “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.

David Cross durante el estreno de la temporada 5 de "Arrested Development", el 17 de mayo de 2018 (Foto: AFP)

LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “THE UMBRELLA ACADEMY” - TEMPORADA 4

4. Elliot Page como Viktor Hargreeves (Número Siete)

Viktor es uno de los hermanos Hargreeves. Es conocido como “The White Violin” y tiene la capacidad de crear fuerza física a partir de ondas sonoras.

El póster individual de Elliot Page como Viktor Hargreeves en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

5. Tom Hopper como Luther Hargreeves (Número Uno)

Luther también es conocido como “Spaceboy” y tiene superfuerza. En esta temporada, él recupera su forma humana, tras poseer -durante muchos años- la parte superior del cuerpo de un gorila.

El póster individual de Tom Hopper como Luther Hargreeves en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

6. David Castañeda como Diego Hargreeves (Número Dos)

Diego también es conocido como “The Kraken” y tiene habilidades telequinéticas para influir en la trayectoria de los objetos en movimiento.

El póster individual de David Castañeda como Diego Hargreeves en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

7. Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves (Número Tres)

Allison también es conocida como “The Rumor” y puede controlar la mente de los demás mediante una frase especial. Es más, cuando experimenta una ira intensa, tiene la capacidad de hacerlo sin necesidad de pronunciar la frase.

El póster individual de Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

8. Robert Sheehan como Klaus Hargreeves (Número Cuatro)

Robert Sheehan también es conocido como “The Séance”. Él puede comunicarse con los muertos y resucitarlos brevemente, así como resucitarse a sí mismo tras la muerte.

El póster individual de Robert Sheehan como Klaus Hargreeves en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

9. Aidan Gallagher como Número Cinco

Five Hargreeves también es conocido como “The Boy” y puede saltar adelante y atrás en el espacio y el tiempo. Además, ha interactuado con el equipo a lo largo de distintas edades.

El póster individual de Aidan Gallagher como Número Cinco en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

10. Justin H. Min como Ben Hargreeves (Número Seis)

Ben también es conocido como “The Horror” y puede liberar enormes tentáculos de su cuerpo. En una línea temporal, murió en una de las primeras misiones del equipo.

El póster individual de Justin H. Min como Ben Hargreeves en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

11. Ritu Arya como Lila Pitts

Lila es la hija adoptiva de “The Handler” y novia de Diego. Ella tiene la capacidad de reflejar los superpoderes de otra persona. En la cuarta temporada, está embarazada.

El póster individual de Ritu Arya como Lila Pitts en la temporada 4 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

12. Colm Feore como Sir Reginald Hargreeves

Sir Reginald Hargreeves es el multimillonario que adoptó a los hermanos superpoderosos. También es conocido como “The Monocle”.