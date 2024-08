CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del reinicio completo de su línea temporal, los hermanos Hargreeves se dispersaron y empezaron una nueva vida sin poderes en la cuarta y última “The Umbrella Academy”, serie de Netflix basada en los cómics homónimos escritos por Gerard Way y desarrollada por Steve Blackman. En los seis nuevos episodios, los protagonistas deben reunirse una vez más para enfrentar a una sociedad secreta y arreglar por fin las cosas. ¿Cómo evitará otro apocalipsis? ¿Quién es el responsable? ¿Qué rol tiene Reginald? ¿Quiénes sobreviven? A continuación, te cuento lo que pasó en la Viktor, Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Número Cinco y Lila.

Seis años después de la restauración, cada uno de los Hargreeves ha formado una nueva vida. Viktor/ Number Seven (Elliot Page) se mudó a Canadá y tiene un bar; Diego/ Number Two (David Castaneda) tiene una vida rutinaria junto a Lila y a sus tres hijos; Allison Hargreeves/ Number Three (Emmy Raver-Lampman) graba comerciales y hace audiciones mientras cuida de su hija con ayuda de Klaus/ Number Four (Robert Sheehan), quien lleva varios años sobrio; Luther/ Number One (Tom Hopper) es bailarín en un club, Ben/ Number Six (Justin H. Min) salió de prisión tras ser condenado por estafa con criptomonedas; y Number Five (Aidan Gallagher) es agente de la CIA e investiga a un grupo llamado los Guardianes.

Se trata de una secta clandestina liderada por Gene y Jean. Los miembros aseguran que están en una línea temporal equivocada, ya que tienen recuerdos de otros eventos. Por eso, se dedican a recolectar varias pruebas e investigar sobre la Purga, que creen es la respuesta para que todo vuelva a la normalidad. Durante la fiesta de cumpleaños de la hija mayor de Diego, Viktor es secuestrado por un hombre misterioso, así que los protagonistas de “The Umbrella Academy” se unen para buscar a su hermano.

Ben (Justin H. Min) engaña a sus hermanos para que recuperen sus poderes en la cuarta y última temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

¿Quién secuestró a Viktor y por qué?

Cuando llegan al punto de reunión, los Hargreeves se encuentran con Sy Grossman, quien secuestró a Viktor para pedirles a los hermanos Umbrella que rescaten a su hija Jennifer. Cinco acepta la misión al ver que en la caja que el hombre les entrega hay un frasco con Marigold. Mientras Ben insiste en tomarla y recuperar sus poderes, el resto prefiere una vida menos problemática.

Ben no acepta un no por respuesta y esconde un poco de Marigold en las bebidas de sus hermanos. Klaus es el único que no bebe debido a que ha dejado el alcohol. Al día siguiente, los siete han recuperado sus poderes, aunque aún no los controlan del todo. Sin más opciones, se dirigen a un pueblo aparentemente pintoresco, donde son atacados por los pobladores tras preguntar por Jennifer.

En medio del enfrentamiento, Ben localiza a Jennifer y escapa con ella. Cinco encuentra una estación de metro en la que se puede viajar entre distintas líneas temporales. Los hermanos descubren que los hombres que los atacan trabajan para Reginald Hargreeves (Colm Feore). Aunque logran escapar, Klaus recibe un disparo y Allison utiliza el Marigold para salvarlo. Mientras escapan son embestidos por el automóvil de Gene y Jean, quienes se llevan a Jennifer.

Klaus enfurece al descubrir que otra vez tiene sus poderes, le reprocha a Allison y regresa a su vida anterior. Los resto de los hermanos deciden separarse para investigar el caso. Mientras Diego busca en el departamento de los líderes de los Guardianes y encuentra documentos que relacionan al caso Jennifer con Ben, Lila obliga a Cinco a llevarla a la estación de metro. Sy Grossman se encuentra con Ben y lo convence de seguir su instinto para encontrar a Jennifer. Los Hargreeves buscan respuesta con Reginald y finalmente conocen a su esposa Abigail.

¿Cómo murió realmente Ben?

Durante la reunión familiar, los protagonistas de “The Umbrella Academy” se dan cuenta de que ninguno recuerda cómo murió Ben. Reginald dice no conocer los motivos de su versión de otra línea temporal, pero se ofrece a ayudarlos a recuperar sus recuerdos. Finalmente, se revela lo que realmente sucedió el 14 de octubre de 2006. Reginald los envía a una misión en la que Ben se encuentra con Jennifer. Trata de ayudarla y al tocarse provocan una reacción destructiva, así que Hargreeves los asesina.

¿Quién es realmente Jennifer?

Jennifer es una niña que años atrás apareció dentro de un calamar gigante. En medio de su confusión, solo mencionó la Purga, que según explica Abigail se producirá si las sustancias Marigold y Durango entran en contacto. La esposa de Reginald creó la primera, pero la segunda se originó debido a ese error.

Allison (Emmy Raver-Lampman), Viktor (Elliot Page) y Luther (Tom Hopper) confrontan a su padre en la cuarta temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

¿Quién se esconde detrás de Sy Grossman?

Tras saber la verdad sobre Jennifer, el grupo se propone encontrarla a ella y a Ben, quien utiliza sus poderes para liberarla de los Guardianes. Estos últimos reúnen a sus tropas para emprender la búsqueda. A ellos se une Sy Grossman, quien despierta los celos de Gene. Luego de que el esposo de Jean le pide a Sy que se marche, Grossman lo asesina y revela que en realidad es Abigail. Además, toma el cuerpo de Gene para asegurarse que la Purga no sea interrumpida.

En tanto, Cinco y Lila deciden utilizar la estación de metro para viajar al pasado y evitar el encuentro de Ben y Jennifer en 2006. Sin embargo, terminan en otra línea temporal y no pueden regresar a cada por más de seis años. Durante ese tiempo empiezan una relación y se cansan de intentar regresar hasta que Cinco descubre una libreta de una versión alterna de él mismo con la fórmula para retornar. Viktor y Reginald siguen el rastro de Ben y al ver el caos que están causando, Hargreeves decide asesinarlo. Viktor le pide una oportunidad para salvar a su hermano, pero no consigue convencer a Ben de alejarse de Jennifer.

Por otro lado, Diego y Luther son llevados a las oficinas de la CIA, donde descubren que el jefe de Cinco es parte de los Guardianes. Klaus se mete en problemas y termina enterrado vivo, no obstante, Allison y su hija llegan a tiempo para rescatarlos. Jean y el falso Gene hacen un último llamado y protegen el edificio donde se ocultan Ben y Jennifer.

¿Logran salvar a Ben y evitar la Purga?

Los protagonistas de “The Umbrella Academy” se reúnen en casa de Diego y Lila. Cuando se revela lo que pasó entre Cinco y Lila empieza una fuerte discusión que se pospone al ver a los Guardianes y a Ben en las noticias.En tanto, Viktor se escabulle en el edificio para intentar salvar a Ben. Gracias al poder de Cinco, el resto también llega al edificio, pero sus esfuerzos son inútiles, así que Reginald ordena que asesinen a Ben.

Sin embargo, ya es demasiado tarde. Ben y Jennifer se han unido y se ha desatado la Purga. Los hermanos intentan detener al monstruo, pero no tienen éxito. Mientras la mayoría se refugia en la academia, Abigail le revela la verdad a Reginald y le explica que la Purga es lo correcto. Luego ambos son consumidos por el monstruo.

Cinco decide volver al metro y llega a una cafetería con varias versiones de él mismo. Gracias a ellos, comprende que la única manera de evitar más apocalipsis es que la sustancia que lo inició todo desaparezca, el Marigold, es decir, ellos deben desaparecer para que solo exista una línea temporal. Cuando Cinco comparte esta información con sus hermanos, ellos se resisten a creer en eso, pero Viktor revela que Ben le mostró un poco de la línea de tiempo original

Luego de poner a salvo a sus familia y a la hija de Allison en el metro, Lila regresa con el grupo, que se prepara para ser consumidos por la Purga. Luego de que desaparecen, todo vuelve a la normalidad. En la escena post-créditos aparecen ocho flores de caléndula, una referencia al elemento que originó todo y a que los hermanos no han desparecido por completo.

Los hermanos Hargreeves se sacrifican para que todo vuelva a la normalidad al final de la cuarta y última temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

La cuarta y última temporada de “The Umbrella Academy” está disponible en Netflix desde el 8 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.