La cuarta temporada de “The Umbrella Academy”, serie de Netflix basada en los cómics homónimos escritos por Gerard Way desde 2007 y publicados por Dark Horse Comics, se estrena el 8 de agosto de 2024, por lo tanto, los fanáticos de la ficción desarrollada por Steve Blackman se preguntan si la historia de los hermanos Hargreeves continuará en una quinta entrega. ¿Realmente es posible? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, y Colm Feore regresan en los seis nuevos episodios, mientras que Nick Offerman, Megan Mullally y David Cross se unen al reparto.

En la nueva entrega de “The Umbrella Academy”, los Hargreeves se han dispersado después de que el enfrentamiento culminante en el Hotel Olvido provocara un reinicio completo de su línea temporal. Sin embargo, tendrá que volver a reunirse para salvar al mundo una vez más e intentar arreglar las cosas. ¿Habrá temporada 5?

“THE UMBRELLA ACADEMY”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. La serie producida por Kevin Lafferty, Sneha Koorse, Jamie Neese, Jason Neese, Ted Miller, Steve Wakefield y D. J. Carson no tendrá una quinta temporada, ya que en agosto de 2022, fue renovada para una cuarta y última entrega.

“Estoy muy emocionado de que los increíblemente leales fanáticos de ‘The Umbrella Academy’ puedan experimentar el final apropiado para el viaje de los hermanos Hargreeves que comenzamos hace cinco años”, señaló el showrunner Steve Blackman en una declaración a Variety.

“Pero antes de llegar a esa conclusión, tenemos una historia increíble por delante para la cuarta temporada, una que tendrá a los fanáticos al borde de sus asientos hasta los minutos finales”, agregó en su momento.

Sobre la temporada final de “The Umbrella Academy”, el creador explicó a The Wrap que explorará la reacción de los protagonistas al perder sus poderes. “Quiero plantearle al espectador y al fanático: ‘¿Serían más felices sin sus poderes?’ Quiero decir, todo lo que hacen es quejarse de ser quienes son”, indicó. “Entonces, ¿serán felices Víctor y Diego sin ellos o sentirán que les falta un apéndice? ¿El mundo ya no será adecuado para ellos sin poderes? ¿Pueden ser ‘normales’?”

“La verdad es que me gusta mucho el hecho de que no tengamos poderes porque The Umbrella Academy nunca se trató realmente de poderes”, dijo Diego Castañeda a People. “El poder era solo un pequeño condimento para [el programa], [esta temporada] se ha calmado y se ha convertido mucho más en algo como ‘Veamos a estas personas con las que realmente amamos bromear entre sí’”.

¿Qué pasará con Viktor (Elliot Page), Luther (Tom Hopper) y Allison (Emmy Raver-Lampman) en la temporada final de "The Umbrella Academy"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

La cuarta y última temporada de “The Umbrella Academy” se estrenará el jueves 8 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.