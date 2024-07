El brutal mundo de los gladiadores de la antigua Roma se convierte en el centro de otra gran producción de Hollywood. Se trata de “Those About to Die”, serie de Peacock y Amazon Prime Video desarrollada por Robert Rodat y dirigida por Roland Emmerich y Marco Kreuzpaintner. El título de la ficción hace referencia al saludo en latín que se le hacía al Emperador en los juegos, “Ave Imperator, morituri te salutant” (“Salve Emperador, los que están a punto de morir te saludan”). ¿Quieres saber más sobre el nuevo drama histórico? A continuación, te comparto la trama, fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

“Siempre me ha fascinado la historia del Imperio Romano”, señaló Emmerich en un comunicado. “Hay muchas cosas que todavía parecen relevantes para nuestra sociedad actual, desde la interrelación entre política y deportes hasta las disciplinas de las competiciones, que tampoco han cambiado mucho en los últimos 2000 años. Los espectáculos más electrizantes para las masas todavía involucran a dos hombres en una arena, golpeándose mutuamente, y los carros de guerra de hoy se llaman autos de carrera cuyos conductores todavía chocan y a menudo pagan con sus vidas”.

¿EN QUÉ SE BASA “THOSE ABOUT TO DIE”?

“Those About to Die” adapta la novela homónima de Daniel P. Mannix, la misma que inspiró la galardonada película “Gladiator” de Ridley Scott. Dicho libro de no ficción fue publicado por primera vez en 1958.

Iwan Rheon asume el rol de Tenax en la serie histórica "Those About to Die" (Foto: Peacock)

¿DE QUÉ TRATA “THOSE ABOUT TO DIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Those About to Die” se ambienta en Roma, 79 a. C. “El pueblo, aburrido, inquieto y cada vez más violento, se ve contenido por dos cosas: comida gratis y espectáculos para su entretenimiento. Cuando las masas empiezan a hastiarse y a pedir sangre, se erige un estadio diseñado para celebrar combates de gladiadores: el coliseo. Bajo él trabajan y viven miles de personas, y entre ellas se cuentan millares que morirán por los juegos”.

Se trata de “un drama épico ambientado en el mundo corrupto de la competición de gladiadores impulsada por el espectáculo, que explora un lado de la antigua Roma nunca antes contado: el negocio sucio de entretener a las masas, dándole a la multitud lo que más quiere... sangre y deporte”.

¿CÓMO VER “THOSE ABOUT TO DIE”?

“Those About to Die” se estrenará el jueves 18 de julio de 2024 en Peacock en Estados Unidos, mientras que a nivel internacional llegará a través de Amazon Prime Video el viernes 19 de julio.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama histórico solo se necesita una suscripción a dichas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “THOSE ABOUT TO DIE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THOSE ABOUT TO DIE”

Anthony Hopkins como Vespasian

Dimitri Leonidas como Scorpus

Jojo Macari como Domitian Flavianus

Gabriella Pession como Antonia

Iwan Rheon como Tenax

Sara Martins-Court como Cala

Moe Hashim como Kwame

David Wurawa como Gavros

Tom Hughes como Titus Flavianus

Lara Wolf como Berenice

Jóhannes Haukur Jóhannesson como Viggo

Adrian Bouchet como Porto

Rupert Penry-Jones como Marsus

Angeliqa Devi como Caltonia

Eneko Sagardoy

Pepe Barroso

Gonçalo Almeida

Davide Tucci como Manilius

Kyshan Wilson como Aura

Alicia Edogamhe

Michael Maggi como Rufus

Hossein Taheri como Abbas

Thomas Hunt como Lucius

Clelia Zanini como Marcia

Christopher Ward como Tiones

Mohammad Bakri como Farid

Emilio Sakraya como Xenon

Romana Maggiora Vergano

Hilal Beraki como Seeno

Martyn Ford como Flamma

Gabriella Pession interpreta a Antonia y Rupert Pentry-Jones interpreta a Marsus en el drama histórico "Those About to Die" (Foto: Peacock)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THOSE ABOUT TO DIE”?

“Those About to Die”, que cuenta con Roland Emmerich, Robert Rodat, Gianni Nunnari, Harald Kloser, Marco Kreuzpaintner, Oliver Berben, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Jonas Bauer, Stuart Ford, Lourdes Diaz y Charles Holland como productores ejecutivos, tiene diez episodios de 60 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THOSE ABOUT TO DIE”?

El rodaje de “Those About to Die”, que tiene un presupuesto de 150 millones de dólares, empezó en marzo de 2023 en los estudios italianos Cinecittà, donde se ha recreado la Roma del año 79 d.C.