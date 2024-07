Un niño de once años y aficionado a la historia descubre en el armario de su habitación un portal para viajar en el tiempo. Esto marca el inicio de “Time Bandits”, serie de fantasía y aventura de Apple TV+ en la que el pequeño conoce a un excéntrico grupo de ladrones que escapa de su jefe, el Ser Supremo, después de robarle el mapa que les permite viajar a través del tiempo en busca de tesoros. ¿Quieres saber más sobre la ficción creada por Jemaine Clement, Iain Morris y Taika Waititi? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

La comedia dirigida por Terry Gilliam cuenta con un elenco principal conformado por Lisa Kudrow (”Friends”), Kal-El Tuck, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Runa Temte, Charlyne Yi, Rachel House y Kiera Thompson. A ellos se suman Jemaine Clement, Taika Waititi, James Dryden, Barrio Felicity, Jonathan Brugh, Noble Rosso, Zoë Ventoura, Génesis Mancheren Ab’äj, Matt King y George Houvardas.

¿EN QUÉ SE BASA “TIME BANDITS”?

“Time Bandits” es una adaptación televisiva de la película de 1981 dirigida por Terry Gilliam y que contó con la participación de actores como John Cleese, Michael Palin, Sean Connery, Shelley Duvall e Ian Holm.

“Nunca había visto nada parecido”, señaló Waititi sobre la película original. “Recuerdo que muchas cosas me asustaron. Muchas películas para niños de la época no eran tan inventivas ni imaginativas. Me encanta Lisa Kudrow y pensé que sería genial verla liderando a una banda de idiotas a través del tiempo”.

La serie de fantasía y aventura "Time Bandits" es una adaptación de la película del mismo nombre de 1981 (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “TIME BANDITS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “Time Bandits”, “la pasión de Kevin, de once años, por la historia se pone a prueba cuando se une a un grupo heterogéneo de ladrones que viajan en el tiempo en una aventura divertida y de alto riesgo en esta reinvención épica de la icónica película”.

Por lo que he visto en el tráiler, el pequeño Kevin no tiene amigos y no la pasa bien en la escuela. Su único refugio son las historias que disfruta en su habitación, al menos hasta que se une a la banda de ladrones que viajan a través del espacio y el tiempo.

¿CÓMO VER “TIME BANDITS”?

Los dos primeros episodios de “Time Bandits” se estrenaron el 24 de julio de 2024 en Apple TV+, mientras que los siguientes episodios llegarán los siguientes miércoles hasta el 21 de agosto.

Por lo tanto, para ver la serie de fantasía y aventura solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TIME BANDITS”?

“Time Bandits”, que cuenta con Taika Waititi, Jemaine Clement, Iain Morris, Garrett Basch y Jane Stanton como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “TIME BANDITS”

Episodio 1: Kevin Haddock: 24 de julio de 2024

Episodio 2: Mayan: 24 de julio de 2024

Episodio 3: Medieval: 31 de julio de 2024

Episodio 4: Prohibition: 31 de julio de 2024

Episodio 5: 7 de agosto de 2024

Episodio 6: 7 de agosto de 2024

Episodio 7: 14 de agosto de 2024

Episodio 8: 14 de agosto de 2024

Episodio 9: 21 de agosto de 2024

Episodio 10: 21 de agosto de 2024

TRÁILER DE “TIME BANDITS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TIME BANDITS”

Lisa Kudrow como Penelope

Kal-El Tuck como Kevin

Tadhg Murphy como Alto

Roger Jean Nsengiyumva como Widgit

Rune Temte como Bittelig

Charlyne Yi como Judy

Rachel House como Fianna

Kiera Thompson como Saffron

Jemaine Clement como Pure Evil

Taika Waititi como Supreme Being

James Dryden

Felicity Ward

Jonathan Brugh

Ross Noble

Zoë Ventoura como Cassandra

Génesis Mancheren Ab’äj

Matt King como De Plume

George Houvardas como Ajax the Lesser

Taika Waititi asume el rol de Supreme Being, el jefe del equipo de ladrones, en la serie de fantasía y aventura "Time Bandits" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TIME BANDITS”?

La producción de “Time Bandits” se llevó a cabo en Nueva Zelanda y Toronto a fines de 2022 y principios de 2023. El rodaje se realizó en Wellington y comenzó en octubre de 2022.