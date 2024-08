Todos los episodios de la temporada 6 de “Too Hot To Handle” (en español: “Jugando con fuego”) ya están disponibles en Netflix, por lo que los seguidores del exitoso reality de citas han podido disfrutar de una emocionante tanda de capítulos y, por lo tanto, han conocido a los nuevos vencedores de la competencia. En ese sentido, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber quiénes ganaron el programa. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el final explicado (ending explained) de la season 6. ¡Presta atención!

Vale precisar que el reality de Netflix gira en torno a un grupo de jóvenes que conviven en una casa durante cuatro semanas, mientras se les prohíbe cualquier beso o contacto sexual.

Así, el premio en dinero se reduce cada vez que se rompe una regla... trayendo consigo giros inesperados en las costas del paraíso.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “TOO HOT TO HANDLE”?

ATENCIÓN SPOILERS. Antes de que Lana revele a la pareja ganadora de “Too Hot To Handle” - Temporada 6, una de las participantes fue anunciada como la afortunada que recibiría 25,000 dólares del fondo de premios tras demostrar crecimiento y progreso a lo largo de los episodios.

Esta fue Gianna, quien tuvo dificultades para establecer una conexión significativa con alguno de los chicos de la villa, pero mantuvo el récord de no romper ninguna regla. Por eso, superó a Chris y Lucy como la persona con el viaje más transformador del lugar.

De esta manera, terminó la competencia con el título individual ganador y un envidiable premio en efectivo.

Tras su triunfo, ella señaló: “Antes me daba mucho miedo estar sola. Buscaba formas rápidas de gratificación y me sentía sola (...) Aún puedes encontrar la forma de amar y confiar, independientemente de quién se vaya, quién entre, quién te llegue al corazón y quién no”.

“¡25,000 dólares hacen que un retiro sin besos merezca mucho más la pena! No solo he conseguido 25,000 dólares, sino que además he recibido un reconocimiento especial de Lana. Lo pondré en mi currículum cuando llegue a casa”, manifestó.

Gianna se llevó un jugoso premio individual en la sexta temporada de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES GANARON LA TEMPORADA 6 DE “TOO HOT TO HANDLE”?

Finalmente, Lana anunció a DeMari y Bri como la pareja ganadora de la temporada 6 de “Too Hot To Handle”, llevándose el gran premio de 100,000 dólares y dejando a Katherine y Charlie en segundo puesto.

Con una votación de siete a uno, la dupla se consolidó como la favorita entre sus compañeros de elenco y, seguro, de miles espectadores alrededor del mundo.

Así, al verse como ganadora, Bri señaló: “Esta ha sido una experiencia tan irreal. Me voy con un hombre, he superado todos mis problemas de confianza y ¿seis cifras? ¡Sí!”.

DeMari, por su parte, agregó: “Esto es como un final de cuento de hadas”.

DeMari y Bri ganaron la temporada 6 del reality “Too Hot To Handle”. Ambos se llevaron 100 mil dólares de premio (Foto: Netflix)

BRI Y DEMARI, ¿SIGUEN JUNTOS TRAS LA TEMPORADA 6 DE “TOO HOT TO HANDLE”?

En declaraciones para People, DeMari y Bri admitieron que no están oficialmente juntos. Sin embargo, explicaron que lo que vivieron en el reality show sí fue real.

“Estamos trabajando en cosas... Era real allí, pero era una ventana muy pequeña. Así que hemos estado intentando aprender el uno del otro al margen de todo. Tuve reacciones retardadas al volver al mundo real, por lo que estamos intentando resolver las cosas, pero es duro...”, dijo él.

La joven, por otro lado, parece haber dejado las puertas abiertas para continuar su relación: “No estoy saliendo con nadie más y él dijo que no, así que...”, puntualizó.

Al final, ¡parece que solo el tiempo dirá si se dan una oportunidad en el amor!

Bri y DeMari demostraron tener gran química en la temporada 6 del reality "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)