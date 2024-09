“Trampa en alta mar” destaca no solo por su emocionante trama de terror , sino también por su impresionante elenco. La película cuenta con un grupo de actores de primer nivel que aportan profundidad y autenticidad a sus personajes. Isabel Gravitt, conocida por su habilidad para interpretar papeles complejos, encarna a una joven cuya vida cambia drásticamente después de un accidente en moto de agua. Junto a ella, Genneya Walton y Garrett Wareing ofrecen actuaciones igualmente destacadas, sumergiéndose en sus roles con gran destreza y entrega.

El profesionalismo del elenco no se detiene ahí. Alexander Wraith y Dean Cameron aportan una presencia poderosa que enriquece la narrativa. Wraith, con su capacidad para crear tensión y misterio, y Cameron, con su habilidad para dar vida a personajes con una agenda oculta, logran que la trama sea aún más intrigante y absorbente. La química entre estos actores contribuye significativamente a la atmósfera de suspense que define la película.

Además de su habilidad actoral, el elenco de “Trampa en alta mar” demuestra un notable compromiso con el desarrollo de sus personajes. La forma en que cada actor se involucra en su papel permite que la historia se despliegue de manera fluida y cautivadora. En conjunto, estos talentosos intérpretes elevan la película a un nivel superior, ofreciendo una experiencia cinematográfica que no solo entretiene, sino que también deja una impresión duradera. ¿Quieres conocer un poco más de los que actúan en esta cinta?

ACTORES Y PERSONAJES DE “TRAMPA EN ALTA MAR”

1. Isabel Gravitt es Kaya Adams

La joven actriz es la protagonista de esta cinta. Su personaje, junto con sus amigos, tienen que escapar de las manos de un capitán de barco que los rescata y tiene otras intenciones con ellos. A la artista se le conoce por sus trabajos en “The Watcher”, “Little Fires Everywhere”, etc.

Isabel Gravitt como Kaya Adams en la película "Trampa en alta mar" (Foto: Laguna Six)

2. Genneya Walton es Tessa Miles

Su papel es de una de las amigas de Kaya Adams y también queda atrapada en el barco de pesca. A Genneya se le conoce también por haber participado en “Project Mc2″, “BlackAF”, etc.

Genneya Walton también participó en la serie "Yo nunca" (Foto: Netflix)

3. Garrett Wareing es Julian

Julian es otro de los amigos rescatados y que están como secuestrados en el barco de pesca del misterioso capitán, por lo que también tiene que huir del lugar. Al actor se le recuerda por sus participaciones en “Pretty Little Liars: The Perfectionists”, “Manifest”, etc.

Garrett Wareing interpretó a TJ Morrison en “Manifest” (Foto: Netflix)

4. Alexander Wraith es Rey

Es uno de los principales villanos de la película que está en Netflix. Su rostro es uno de los primeros con los que se topan los chicos rescatados. Estuvo antes en proyectos como “Orange is the New Black”, “Hawaii Five-0″, entre otros.

5. Dean Cameron como Curtis Hunt

Es otro de los villanos de la película. Él y Rey son quienes pondrán en riesgo la vida de los protagonistas que están atrapados ene l barco de pesca. Al actor se le recuerda por “The Mentalist”, “Sunny in Philadelphia”, etc.