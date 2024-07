Para nadie es un secreto que Quentin Tarantino es un uno de los mejores directores de cine en la historia. Su nombre es sinónimo de producciones de primer nivel y a él ya se le reconoce por distintivas cualidades en cada uno de sus trabajos, pero eso no quiere decir que siempre sean cuadriculados en ese sentido, ya que hay ocasiones en las que se ha salido del molde para innovar, lo cual no quiere decir que sea algo malo, ya que siempre es bueno intentar nuevos rumbos y presentar algo distinto al público que está permanentemente en busca de cosas nuevas para entretenerse y hasta para analizar y criticar.

Si bien el estadounidense es conocido por títulos como “Pulp Fiction”, “Django Unchained”, “Once Upon a Time in Hollywood”, etc, existen otras obras de arte que merecen ganarse la atención de los usuarios y más si es alguna que pasó desapercibida, como la protagonista de este artículo, que pasó por agua tibia en su momento, pero que se ganó buenas críticas por aquel entonces. Eso sí, la historia que se va desarrollando muestra unas características más oscuras y sangrientas que de costumbre, por lo que muchos quedaron totalmente confundidos con lo que vieron, pero satisfechos, pues un trabajo de este artista siempre es algo bien llevado y de buenísima calidad.

Además, la producción cuenta con un elenco de profesionales de primer nivel que van contando la historia de manera perfecta para el gusto del director, quien además fue el guionista principal también. En resumen, lo que se vio en la sala de cines fue una amalgama de detalles que resultaron en un producto final que logró la satisfacción en los ejecutivos, aunque para muchos fue un poco perturbador y controvertido. ¿Quieres saber más acerca de este título?

“THE HATEFUL EIGHT”, LA PELÍCULA CONTROVERTIDA DE QUENTIN TARANTINO QUE FUE MUY SANGRIENTA

“The Hateful Eight” (titulada “Los odiosos ocho” en España y “Los 8 más odiados” en Hispanoamérica) es una película estadounidense escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Este western, estrenado en Estados Unidos en 2015, se distingue por su mezcla de elementos del cine de misterio y la comedia negra. La trama gira en torno a ocho personajes atrapados en una cabaña durante una tormenta de nieve en Wyoming, cada uno con oscuros secretos y motivaciones que se entrelazan en un tenso juego de revelaciones y traiciones.

Si hay algo que recordar de esta cinta es que al final hay un enorme tiroteo que se caracteriza por lo sangriento que fue. Hasta da un poco de gracia que todos se sumerjan en esa batalla.

SINOPSIS DE “THE HATEFUL EIGHT”

Seis, ocho o doce años después de la Guerra de Secesión, una diligencia avanza a toda velocidad por el invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas John Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar rápidamente al pueblo de Red Rock, donde Ruth, conocido en estos lares como “el Verdugo”, entregará a Domergue a la justicia. Por el camino, se encuentran con dos desconocidos: el mayor Marquis Warren, un antiguo soldado negro de la Unión convertido en cazarrecompensas de mala reputación, y Chris Mannix, un renegado sureño que afirma ser el nuevo sheriff del pueblo.

Como una ventisca está a punto de alcanzarlos, Ruth, Domergue, Warren y Mannix se refugian en la Mercería de Minnie, una parada para diligencias de un puerto de montaña. Cuando llegan al local de Minnie, en lugar de recibirlos su dueña, se topan con cuatro rostros desconocidos. Bob, que se ocupa del negocio de Minnie mientras ella visita a su madre, se encuentra allí refugiado junto con Oswaldo Mobray, verdugo de Red Rock, el vaquero Joe Gage y el general confederado Sanford Smithers. Mientras la tormenta cae sobre la parada de montaña, nuestros ocho viajeros descubren que tal vez no lleguen hasta Red Rock después de todo...

"The Hateful Eight" es una película de Quentin Tarantino que llegó a los cines en el 2015 (Foto: Double Feature Films)

TRÁILER DE “THE HATEFUL EIGHT”

ACTORES DE “THE HATEFUL EIGHT”

Samuel L. Jackson como el mayor Marquis Warren, el Cazarrecompensas.

Kurt Russell como John Ruth, la Horca.

Jennifer Jason Leigh como Daisy Domergue, la prisionera.

Walton Goggins como Chris Mannix, el sheriff.

Demián Bichir como Bob, el mexicano.

Tim Roth como Oswaldo Mobray, el verdugo.

Michael Madsen como Joe Gage, el vaquero.

Bruce Dern como el general Sandford Smithers, el confederado.

James Parks como O. B. Jackson.

Dana Gourrier como Minnie Mink.

Zoë Bell como Judy.

Gene Jones como Sweet Dave.

Lee Horsley como Ed.

Keith Jefferson como Charly.

Craig Stark como Chester Charles Smithers.

Belinda Owino como Gemma.

Channing Tatum como Jody Domergue.

Quentin Tarantino como el narrador.

¿CÓMO VER “THE HATEFUL EIGHT”?

Dependiendo del país en el que te encuentres, el servicio de streaming que puedes abrir para ver la cinta es distinto. Por ejemplo, en algunas partes del mundo puedes encontrar la obra en Apple TV, Netflix, o Amazon Prime Video, por lo que te recomiendo revisar tus plataformas por tu cuenta.