La famosa serie “Vikings: Valhalla” de Netflix nació como un ambicioso spin-off de la aclamada “Vikingos”, presentándonos a una nueva generación de héroes y reyes que se entregaron a su destino en una sociedad dividida entre viejos dioses y una nueva religión. Así, a lo largo de tres temporadas, el show nos deleitó con su dosis de acción, drama y aventuras, cerrando su historia -de manera definitiva- el 11 de julio del 2024. En ese sentido, si ya disfrutaste de su último episodio, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que la season 3 del show transcurre siete años después de la conclusión de la temporada anterior. De esta manera, nos encontramos con Freydis como la líder indiscutida de Jomsborg y con Leif y Harald, consagrados en Constantinopla. No obstante, antes de ocupar su glorioso lugar en la historia, ellos aún deben enfrentar grandes desafíos.

Así, en el episodio titulado “Destinies” vemos que Magnus y Harald compiten por ser Rey de Noruega y, sin saberlo, Leif y Freydis regresan a Kattegat.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Vikingos: Valhalla” - Temporada 3:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “VIKINGS: VALHALLA”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la serie de Netflix, Magnus Olafsson conspira para asesinar a la reina Ælfgifu y tras acabar con ella, iba a ir por Katla. Sin embargo, ella hace un trato para que le perdonen la vida y les entrega a Freydis.

Eventualmente, Magnus convoca a los Jarls para decirles que Forkbeard ordenó que lo nombraran rey de Noruega luego de su deceso y, durante la reunión, Freydis es llevada frente al grupo.

Allí, Magnus afirma que votar por Harald como gobernante implicaría apoyar a los paganos, ya que es el padre del hijo de Freydis... algo que ella confirma.

Pese a todo, los Jarls permiten que los dos gobiernen juntos para mantener la paz. De esta manera, ambos aceptan el trato, pero Magnus le hace prometer a Harald que quemará a Freydis (“la Bruja Pagana”) y la dupla parece estar -sorprendentemente- de acuerdo.

Obviamente, Leif quiere rescatar a su hermana de su eventual muerte. Por ello, se hace pasar por cristiano para llegar a su celda y trazar un plan para salvarla antes de que acaben con ella en la hoguera.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “VIKINGS: VALHALLA”?

Durante la coronación de Magnus y Harald, el primero alienta a la multitud a prenderle fuego a Freydis. No obstante, a pesar de su desventaja, ella lo desafía e invoca a los dioses... distrayendo a la multitud con su discurso.

De inmediato, Leif causa estragos con un arma de fuego e incendia Kattegat, dejando claro que no hay nada que no esté dispuesto a hacer para salvar a su hermana. En ese sentido, la mujer es rescatada, pero no tiene permitido matar al villano.

Más adelante, nuestros tres protagonistas discuten sobre sus siguientes pasos, estableciéndose los grandes planes de Harald para el futuro y la promesa de ir a ver a su hijo “algún día”.

Lo cierto es que el trío se reúne fuera del pueblo por última vez antes de tomar caminos separados y, de acuerdo con las declaraciones del creador Jeb Stuart para Netflix, “mientras se juntan, se dan cuenta de que experimentaron algo muy especial cuando estuvieron juntos en el momento en que lo hicieron”.

Harald, entonces, les ordena a sus guardias que encierren a Magnus en una celda, prometiendo convertir a su reino en el más poderoso de la Tierra y proclamándose a sí mismo como Harald Hardrada, rey de Noruega.

“Vikingos: Valhalla” termina con Leif y Freydis, alejándose en busca de la tierra dorada de América del Norte. Así, aunque es el final de la serie, parece que la franquicia podría seguir expandiéndose, teniendo en cuenta que también vimos a Emma volverse “demasiado amigable” con su hijastro Harold Harefoot.

Y a ti, ¿te gustaría disfrutar de un nuevo spin-off de “Vikings”?

El póster de la temporada 3 de “Vikingos: Valhalla”, serie de acción y aventuras creada por Michael Hirst y Jeb Stuart (Foto: Netflix)